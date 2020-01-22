18-year-old accused of shooting at Fashion Show mall granted $100K bail
THE FASHION SHOW MALL...CLAIM HE MAY HAVE ACTED INSELF DEFENSE.ACCORDING TO POLICE REPORTS...ONE OF THE VICTIMS TOLDOFFICERS HE AGREED TO FIGHT THESUSPECT...18-YEAR- OLD CHRISTOPERVALENZUELA-OLIVAS...AND A FRIEND.THE VICTIM SAYS HE PUNCHEDVALENZUELA'S FRIEND...AND THAT'S WHEN THE 18 YEAROLD SHOT HIM..POLICE SAY...THE OTHER TWO VICTIMS WEREINNOCENT BYSTANDERS..IT WAS ALSO REVEALED IN COURTTODAY...MORE THAN A HUNDRED OFFICERSRESPONDED TO THE SCENE.VALENZUELA...WAS GRANTED 100- THOUSANDDOLLARS BAIL.TURNING TO OUR WEATHER NOW...