More than 40 medical marijuana dispensaries to open in KC area
TO START THERE WILL BE 192DISPENSARIES SELLING MEDICALMARIJUANA THROUGHOUT THE STATE.PEOPLE WERE IN EACH OFMISSOURI’S 8TH CONGRESSIONALDISTRICT.ATTORNEY.ROB SULLIVAN.GOT TWO LICENSES ONE FOR LEESUMMIT AND THE OTHER FOR THEWALDO SECTION OF THE CITY.I’M VERY PLEASED WE PUT A LOT OFWORK INTO IT, ESPECIALLY MY WIFEBIANCA WHO IS GOING TO B MAINLYLEADING THE DISPENSARY BUSINESSTHE WINNER SCORED THE HIGHEST ONA LONG QUESTIONNAIRE SULLIVANSAYS IT ASKED ABOUT THE BUSINESSPLAN AND MARKET ANALYSIS AMONGOTHER THINGS THE SIZE OF IT WASDAUNTING.AS I THINK I WROTE A HUNDREDSINGLE-SPACED.TYPE PAGES OF ANSWERS EVEN WITHTHE LICENSES ALLOCATED IT WILLBE SEVERAL MONTHS BEFOREDISPENSARIES OPEN PEOPLE AREGOING INTO JUNE JULY.IT MIGHT BE MORE REALISTIC TOSAY JUNE OR JULY.SOME PEOPLE ARE SAYING 12MONTHS.I DON’T THINK THAT’S REALISTICAT ALL, MISSOURI LAW LISTSSEVERAL ILLNESSES ENTITLED TO BETREATED WITH MEDICAL MARIJUANA,INCLUDING THE BROAD CATEGORY OFA CHRONIC OR DEBILITATINGILLNESS AND A NUMBER OF DOCTORSARE NOW OFFERING TO EVALUATEPATIENTS OVER THE PHONE TO SEEIF THEY QUALIFY WHI IS LEGALNOW THE APPLICANTS THAT GETDISPENSARY LICENSES ARE NOT OUTOF LUCK.THERE’S A PROCESS FOR THEM TOAPPEAL AND SOME OF
A year after Joan Caleodis became the first person in Ohio to purchase state-sanctioned medical marijuana, she said she remains mostly satisfied with the program but looks forward to a day when prices..