Economía de Chico es saludable, pero se necesitan más recursos 58 minutes ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Economía de Chico es saludable, pero se necesitan más recursos Ciudadanos, dueños de negocios y autoridades se reunieron en Chico, para recibir un detallado informe sobre la economía de la ciudad. 0

shares ShareTweetSavePostSend Economía de Chico es saludable, pero se necesitan más recursos Representantes de la ciudadaía, dueños de negocios y funcionarios del gobierno de chico, se reunieron en el card comunity center de la avenida vallombrosa esta mañana. Los asistentes fueron a escuchar sobre el estado ecoómico de la ciudad y las perspectivas del clima empresarial y ecoómico para el año 2020. El alcalde randall stone recalco que las finanzas de la ciudad esán bien y que la prioridad es la falta de hogares luego del incendio camp. " a pesar de lo que las noticias hablan, sobre la separacón de la comunidad y de los distritos, todos seguimos todaía dedicados a la vivienda en toda la comunidad y continuaremos hacéndolo." Otro de los ponentes fue el gerente de la ciudad mark orme quien dio un informe sobre las operaciones de la ciudad, desde el estado de las carreteras, hasta la falta de vivienda, impuestos, seguridad ública y los fondos para financiar esto. Jessie ramirez vive hace 35 años en chico y piensa que estos eventos son importantes para la comunidad. "mi opinón es que me gusta lo que esán haciendo aqí para mirar todo los problemas que tiene chico y todas las cosas que tambén esán haciendo bien" durante su discurso mark orme tambén indico que la econoía de la ciudad es saludable, pero esá creciendo a un ritmo lento. "a pesar que el impuesto sobre las ventas continua creciendo a un ritmo lento, todaía esá creciendo". Seún orme la ciudad necesita ser cautelosa en sus gastos, esto para protegerse en caso que haya un giro en la econoía y decida entrar a un periodo de recesón. En la presentacón mencionaron que los problemas ás importantes que los ciudadanos de chico enfrentan son en su orden respectivo la indigencia, el alto costo de la vivienda, el crimen y las condiciones de las ías y seá el enfoque de trabajo en los póximos





You Might Like

Tweets about this