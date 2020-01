Nuevo mapa electoral de Chico muestra más representación Hispana 3 days ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Nuevo mapa electoral de Chico muestra más representación Hispana El nuevo mapa electoral de Chico muestra una larga representación hispana en dos sectores de la ciudad. Estos distritos son el numero cinco y el número siete. 0

Nuevo mapa electoral de Chico muestra más representación Hispana Los címenes.## como les informamos ayer el mapa de distritos electorales que eligio el concejo de la ciudad de chico fue el lavanda. Dos distritos cuentan con una amplia poblacón hispana. Johan castellanos hablo con personas en la calle acerca de esto y nos trae sus opiniones fui a los distritos cinco y siete esta mañana para hablar con la gente y me dicen que esto haá que los candidatos ahora se fijen ás en los hispanos y sus problemas. Pkg el mapa final que establece como quedaran divididos los distritos para las votaciones de noviembre del 2020 ya fue elegido. El llamado mapa lavanda cuenta con 7 distritos y los hispanos tienen mayor presencia en dos de ellos, cinco y siete. " debido a que estos dos distritos siete y cinco tienen una poblacón mas alta de latinos, latinx.. Eso aumenta la influencia que el consejo tiene con la comunidad latina y viceversa". Seún datos de la ciudad el distrito siete tiene la mayor representacón de hispanos, con un 22.6 por ciento. Este distrito incluye los vecindarios chapmantown y barber, asi como las casas en la calle muberry y skyway. Para maía guadalupe quintero, quien vive en este distrio, elegir candidatos que vivan en el mismo distrito ayuda a la comunidad hispana. Va ayudar porque ahora nos incluyen y tiene que pensar en nosotros porque somos una comunidad muy trabajadora creo yo". La segunda comunidad con ás representacón de latinos es el distrito cinco con un 17.1 por ciento. Este corre a lo largo de nord avenue. Pero algunas personas piensan que se necesita tiempo para ver alún cambio. "ya cuando sepan ás personas que eso si puede hacer una diferencia, entonces í. Pero por ahorita no. Ya cuando ás personas se eduquen de lo que esá pasando ahorita yo creo que í". El mapa todaía tiene que ser ratificado por el consejo y seún el alcalde randall stone esto posiblemente seá hecho en la póxima reunón del consejo. El mapa escogido seá modificado, dependiendo de los resultado del censo





