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Preview of the 2020 Race for the Cure

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:56s - Published < > Embed
Preview of the 2020 Race for the CureA preview before the race.
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Preview of the 2020 Race for the Cure

THE ANNUAL SUSAN G.

KOMEN RACEFOR THE CURE IS TAKING PLACETODAY IN DOWNTOWN WEST PALMBEACH.

WPTV NEWSCHANNEL 5'SMERRIS BADCOCK JOINS US LIVEWITH A PREVIEWWEOUT HERE THIS MORNING TOO.KELLEY DUNN, MICHAEL WILLIAMS,GLENN GLAZER, T.A.

WALKER ---AND A BUNCH OF MY COLLEAGUESARE WALKING TOO!

LAST YEARKOMEN FLORIDA RAISED OVER$750-THOUSAND DOLLARS AND WEWANT TO BEAT THAT THIS YEAR.75 PERCENT OF ALL PROCEEDSSTAY LOCAL AND THAT INCLUDESMONEY FOR SCREENINGS,DIAGNOSTIC TESTING AND GRANTS.YOU CAN STILL SIGN UP!REGISTRATION FOR THE WALKCLOSES AT 9AM.

AND WE HAVE AREALLY EXCITING NEW THING THISYEAR.

THAT 9 AM WALK IS GOINGTO BE LEAD BY SURVIVORS WHOLIVE RIGHT HERE IN OUR AREA.ITHINKING ABOUT IT.

FOR NOWLIVE IN DOWNTOWN WEST PALMBEACH, MERRIS BADCOCK WPTVNEWSCHANNEL 5.MUSIC, VENDORS,PINK LIGHTS, STARTING LINE&.ALL THE WAY DOWN ANDBACK&FINISHING AT BANYAN.RACE AT 7:30 AND A WALK AT9:30, BUT IN BETWEEN WALK &WARRIOR CEREMONY.

FIRST TIMEWARRIORS WILL LEAD THE WALK.KID FRIENDLY TOO.

TONS OFTHINGS TO DO.

WE TALKED TOMARIANNA FRANCES AND GARYLESSER ABOUT ALL THE KIDFRIENDLY EVENTS TODAY.SOT --*2 PEOPLE INTERVIEWED,BUT CUT TOGETHER AS ONE SOT*MARIANNA FRANCES, KIDS ZONECHAIRÃ:1 - ;38 GARY LESSER,KIDS ZONE SPONSOR - :38Ã1:WEOUT HERE THIS MORNING TOO.YOU CAN STILL SIGN UP.

WALREGISTRATION CLOSES AT 9!

LIVEIN DOWNTOWN WEST PALM BEACH,MERRIS BADCOCK WPTVNEWSCHANNEL




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