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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 25, 2020

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:21s - Published < > Embed
13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 25, 2020The Jan. 25, 2020, morning weather forecast for Las Vegas.
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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 25, 2020

EXPECT PLENTY OF SUNSHINE ONSATURDAY WITH SOME HIGH CLOUDSMIXED IN PERIODICALLY.SUNDAY, A WEATHER SYSTEM WILLPASS BY SOUTHERN NEVADABRINGING SOME EXTRA CLOUD COVERAND BREEZY WIND (AROUND 20MPH).THERE'S A SLIVER OF A CHANCEOUR REGION COULD SEE ISOLATEDRAIN SUNDAY, BUT THOSE RAINCHANCES ARE MORE LIKELY ALONGNORTHERN INYO COUNTY AND THESOUTHERN GREAT BASIN.WINDS ARE EXPECTED TO CALMMONDAY WITH MOSTLY SUNNY TOPARTLY CLOUDY SKIES THROUGH THEWEEK.((AD-LIB))WITH DAYTIME HIGHS IN THE UPPER60S MOST OF THE WEEK.THERE'S A SLIVER OF A CHANCEOUR REGION COULD SEE ISOLATEDRAIN SUNDAY, BUT THOSE RAINCHANCES ARE MORE LIKELY ALONGNORTHERN INYO COUNTY AND THESOUTHERN GREAT BASIN.WHEN GOOD MORNING LAS VEGASRETURNS...




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