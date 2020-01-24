Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Vegas strip club offers Prince Harry a job

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:53s - Published < > Embed
Vegas strip club offers Prince Harry a job

Vegas strip club offers Prince Harry a job

Larry Flynt's Hustler Club in Las Vegas is offering Prince Harry a job if he needs it.

The club wrote an open letter to Prince Harry, offering him half a million dollars to work for them.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Vegas strip club offers Prince Harry a job

BEHIND...HE'S NOW BEEN OFFERED....THE ULTIMATE GIG.....HERE IN LAS VEGAS!

THEWORLD FAMOUS "LARRY FLINT'SHUSTLER CLUB"...WANTS HARRY....TO RUN THE SHOW...AS GENERAL MANAGER!

THE CURRENTG-M SAYS...THE PRINCE IS PERFECT FOR THEJOB!"SOME OF THE QUALIFICATIONS HEHAS THAT MAKE HIM PERFECT TOJOIN OUR TEAM IS THAT EVERYONEOBVIOUSLY LOVES HIM, I FEELWE'D HAVE A LINE AROUND THECORNER JUST HAVING HIM HERE.ONE DRAW THAT I THINK IS KINDOF FITTING HAVING PRINCE HARRYHERE AS WELL IS THAT WE HAVETHE MALE REVIEW ON THE ROOFNAMED 'KING'S A HUSTLER' SO ITWOULD KIND OF BRING HIM BACK TOTHAT ROYAL FEELING"THE CLUB IS OFFERING HARRY ASALARY OF 5-HUNDRED-THOUSANDDOLLARS....A YEAR!WE'LL BE RIGHT BACK....WITH A FINAL LOOK....AT YOUR FORECAST..




You Might Like


Tweets about this

angelinabaray

angelinabaray RT @KTNV: #VIDEO: Larry Flynt's Hustler Club in Las Vegas is offering Prince Harry a job if he needs it... https://t.co/o5OsjOA33K https://… 57 minutes ago

KTNV

KTNV Action News #VIDEO: Larry Flynt's Hustler Club in Las Vegas is offering Prince Harry a job if he needs it...… https://t.co/ynCeUauQnU 1 hour ago

lasvegasluxlife

Las Vegas lux Now Trending Las Vegas strip club offers Prince Harry a job KTNV Staff 8:36 AM - KTNV Las Vegas Now Trending Las Ve… https://t.co/thVuZbadog 10 hours ago


Recent related videos from verified sources

Offer to Harry from Vegas strip club [Video]Offer to Harry from Vegas strip club

Larry Flynt&apos;s Hustler Club in Las Vegas is offering Prince Harry a job if he needs it. The club wrote an open letter to Harry, offering him half a million dollars to work for them.

Credit: Rumble     Duration: 00:35Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.