Vegas strip club offers Prince Harry a job

BEHIND...HE'S NOW BEEN OFFERED....THE ULTIMATE GIG.....HERE IN LAS VEGAS!
THEWORLD FAMOUS "LARRY FLINT'SHUSTLER CLUB"...WANTS HARRY....TO RUN THE SHOW...AS GENERAL MANAGER!
THE CURRENTG-M SAYS...THE PRINCE IS PERFECT FOR THEJOB!"SOME OF THE QUALIFICATIONS HEHAS THAT MAKE HIM PERFECT TOJOIN OUR TEAM IS THAT EVERYONEOBVIOUSLY LOVES HIM, I FEELWE'D HAVE A LINE AROUND THECORNER JUST HAVING HIM HERE.ONE DRAW THAT I THINK IS KINDOF FITTING HAVING PRINCE HARRYHERE AS WELL IS THAT WE HAVETHE MALE REVIEW ON THE ROOFNAMED 'KING'S A HUSTLER' SO ITWOULD KIND OF BRING HIM BACK TOTHAT ROYAL FEELING"THE CLUB IS OFFERING HARRY ASALARY OF 5-HUNDRED-THOUSANDDOLLARS....A YEAR!WE'LL BE RIGHT BACK....WITH A FINAL LOOK....AT YOUR FORECAST..