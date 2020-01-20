Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Gainbridge LPGA: Round 3

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:03s - Published < > Embed
Gainbridge LPGA: Round 3

Gainbridge LPGA: Round 3

ESPN 106.3's Paxton Boyd with third round coverage from Gainbridge LPGA at Boca Rio Golf Club.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Gainbridge LPGA: Round 3

GAINBRIDGE L-P-G-A AT BOCA RIOGOLF CLUB IN BOCA RATON ...SEVERAL LOCAL GOLFERS INCONTENTION AS WE HEAD INTO THEWEEKEND.PAXTON BOYD DELRAY BEACHRESIDENT LEXI THOMPSON ENTEREDTHE DAY SEVEN SHOTS BACK ATTHREE-UNDER ... LOOKING TOCLIMB UP THE LEADERBOARD ONSATURDAY.

HERE SHE IS ON FIVEWITH A CHANCE TO DO JUST THAT-- AND SHE DRAINS THE BIRDIEPUTT!

A THREE-UNDER DAY HASHER SITTING AT SIX- UNDER FORTHE TOURNAMENT ... NINE SHOTSOFF THE LEAD.

BOCA RATONRESIDENT MORGAN PRESSEL HASFELT RIGHT AT HOME ALL WEEK... JUST A FIFTEEN MINUTEDRIVE FROM BOCA RIO.

ATEIGHTEEN -- HER BIRDIE PUTTCOMES UP*JUS* SHORT.

SHE'DFINISH ROUND THREE EVEN ...SHE ALSO REMAINS AT EVEN FORTHE TOURNAMENT.

PALM BEACHGARDENS RESIDENT JESSICA KORDA-- STILL VERY MUCH IN THETHICK OF THINGS AFTER LEADINGROUND ONE.

HERE SHE IS SIZINGUP THE BIRDIE PUTT AT EIGHT.KORDA -- SHOOTS A THREE-UNDER69 ON SATURDAY ... SHE SITS ATEIGHT- UNDER AS WE HEAD INTOTHE FINAL ROUND.

JUPITERRESIDENT AND BOCA RATON NATIVEJAYE MARIE GREEN -- STILLLOOKING FOR HER FIRST TOURWIN.

AN UP AND DOWN DAY FORHER -- HERE'S ONE OF HER SIXBIRDIES AT HOLE NUMBER EIGHT-- SHE ALSO BOGEYED FOURHOLES.

THE HOMETOWN HERO ANDFAN FAVORITE ENTERS SUNDAY ATSEVEN- UNDER.

BUT FOR THESECOND STRAIGHT DAY ...MADELENE SAGSTROM HOLDS THELEAD.

SHE SAVES PAR HERE ATNINE.

A BOGEY-FREE ROUND FORHER ... SHE HEADS INTO SUNDAYAT FIFTEEN-UNDER PAR.

THECONDITIONS -- MUCH BETTER THANTHE LAST COUPLE OF DAYSAGSTROM TAKES A TWO- SHOTLEAD INTO THE FINAL ROUND.NASA HATAOKA ... FOLLO



Recent related news from verified sources

Madelene Sagstrom shoots 62 to take lead in Gainbridge LPGA

Madelene Sagstrom birdied seven of the first nine holes and shot a 10-under 62 on Friday to take the...
FOX Sports - Published Also reported by •Seattle Times


UPDATE 2-LPGA Tour Gainbridge LPGA at Boca Rio Scores

Jan 25 (OPTA) - Scores from the LPGA Tour Gainbridge LPGA at Boca Rio on Friday -10 Madelene Sagstrom...
Reuters India - Published


You Might Like


Tweets about this

XAVIERJOEYJOE

XavieR JoeY RT @LPGA: .@daniellekang goes low with a bogey-free 65 on #MovingDay and more from the third round in Boca. NEWS & NOTES ⬇️ https://t.co/H… 14 minutes ago

LPGA

LPGA .@daniellekang goes low with a bogey-free 65 on #MovingDay and more from the third round in Boca. NEWS & NOTES ⬇️ https://t.co/HHOCaGQ8f0 25 minutes ago

pbpsports

PB Post Sports Madelene Sagstrom holds onto lead going into final round of @GainbridgeLPGA https://t.co/xiea1EEJ3d 25 minutes ago

Andy_pm19

🏌️‍♂️🇦🇷ANDRÉS WORTLEY RT @GolfChannel: Seeking her first @LPGA victory at the inaugural #GainbridgeLPGA 🙌 Madelene Sagstrom shot a 5-under 67 on Saturday. She'l… 54 minutes ago

SocialFairways

SocialFairways Opening Round Highlights from the 2020 Gainbridge LPGA at Boca Rio - https://t.co/8sbK9bWQAo #GOLF #GOLFSPORT… https://t.co/ayEI3Q5Mge 54 minutes ago

GolfChannel

Golf Channel Seeking her first @LPGA victory at the inaugural #GainbridgeLPGA 🙌 Madelene Sagstrom shot a 5-under 67 on Saturday… https://t.co/HKq9Myd6Gs 55 minutes ago

SocialFairways

SocialFairways Yui Kawamoto Opening Round Highlights - 2020 Gainbridge LPGA at Boca Rio - https://t.co/hKgHWxzEQq #GOLF #GOLFSPORT… https://t.co/daACOXRmIx 1 hour ago

DukeWGOLF

Duke Women's Golf And that’s a wrap on round 3 ⤵️ @celineboutier moves into the top 5 after hitting -5 for the day and -11 total T-… https://t.co/Mdc7ebeMl1 1 hour ago


Recent related videos from verified sources

Young local golfers win Gainbridge Pro-Am [Video]Young local golfers win Gainbridge Pro-Am

A group of young local golfers wins the Gainbridge LPGA Pro-Am

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 01:08Published

Boca Rio prepares for the LPGA Gainbridge Open [Video]Boca Rio prepares for the LPGA Gainbridge Open

Boca Rio prepares for the LPGA Gainbridge Open

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 00:58Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.