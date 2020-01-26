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NOMO Foundation Holds 'Stay Safe Saturday' Event To Keep Philadelphia Children Off Streets Amid Rising Gun Violence

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:16s - Published < > Embed
NOMO Foundation Holds 'Stay Safe Saturday' Event To Keep Philadelphia Children Off Streets Amid Rising Gun ViolenceJoe Holden reports
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NOMO Foundation Holds 'Stay Safe Saturday' Event To Keep Philadelphia Children Off Streets Amid Rising Gun Violence

AND JOE BIDEN CLOSE BEHIND ANDWARREN IS IN FOURTH PLACE.AND GETTING CREATIVE TO FIGHTGUN VIOLENCE IN PHILADELPHIAACCORDING TO CITY DATA WELOOKED AT TODAY.MORE THAN 90 PEOPLE HAVE BEENSHOT THROUGH JANUARY 1th.SIX OF THOSE VICTIMS WERECHILDREN 17 AND UNDER.FOUR TEENS ON THE STREETS OFPHILADELPHIA THERE'S ALARM ATTHE RAIVT INCIDENCE INVOLVINGYOUNG PEOPLE.DOUBLE SHOOTING FRIDAY NIGHTIN STRAWBERRY MANSION LEFT 1IS 3 AND 14 YEARS WOUNDED AANDAN EVENT SATURDAY NIGHT AIMEDTO GIVE TEENAGERS SOMETHING TODO.UNSTAYED OF BEING IN THESTREETS ALL DAY DOING VIOLENTTHINGS THEY'RE IN HERE HAVINGFUN.THEY HOPE TO FIND THEMONEY TO HOLD EVENT LIKE THISEACH WEEK.TEENAGERS BEING ABLE TOGIST BEKIDS.THAT'S THE GOAL OF THE EVENTDUBBED STAY SAFE SATURDAY.STAY SAFE SATURDAY ISDESIGNED FOR YOUTH TO BE ABLETO COME OUT ON SATURDAY ANDSEND THE WHOLE DAY WITH US ANDKNOW THEY'RE SAFE, SOUND,SECURE, BE KIDS.GATHERING COMES AMID AUPTIC IN SHOOTINGS ANDHOMICIDE RATE THAT OUT PACEDNUMBER OF DAYS IN CALENDARYEAR.MEANWHILE THE TEENS WOUNDEDSATURDAY NIGHT ARE EXPECTED TOSURVIVE.KNOWING WHO SOME OF THOSE




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