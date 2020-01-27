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Inside Philadelphia Sports Fans' Complicated Relationship With Kobe Bryant

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:18s - Published < > Embed
Inside Philadelphia Sports Fans' Complicated Relationship With Kobe BryantDan Koob reports.
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Inside Philadelphia Sports Fans' Complicated Relationship With Kobe Bryant

BEING SUCH A FAMILY MAN AND ITHINK IT'S --NO DOUBT PHILLY OWN.PHILLY OWN NO DOUBT.HE HAD A COMPLICATEDRELATIONSHIP WITH PHILLYSPORTS FANS.INDEED ONE THING ABOUTKOBE BRYANT HE MOVED OFF TOWEST COAST TO PLAY WITH LAKERSAND THEN HAD IT PLAY AGAINSTSIXERS IN THE 2001 NBA FINALS."EYEWITNESS NEWS" REPORTER DANKOOB IS LIVE IN CENTER CITYWITH THAT PART OF OURCOVERAGE.DAN.RELATIONSHIPS HAVE THEIRUPS AND DOWNS AND KOBE BRIPTAND PHILADELPHIA SPORTS FANSWERE NO DIFFERENT.IF YOU'RE A CERTAIN AGEYOU MAY NOT REMEMBER KOBEBRYANT'S BACK AND FORTHWITHPHILLY FANS.HE WOULD TEAR YOUR HEARTOUT NO MATTER IF HE WASHOMETOWN OR IF IT WASPHILADELPHIA.2001 NBA TYPE ALWAYS KOBELAKERS LOOKING FORBACK-TO-BACK NBA TITLES ANDSAYS HE WANTS TO CUT OUT THEHEARTS OF SIXERS FANS.THE CUTS WERE PRECISE IN AFIVE GAME SIRI SGLIZ DON'TKNOW HOW WOW WANT HAD HIM OWEREACT COME DOWN AS A LAKE ERINLAY DOWN FOR SIVRMZ I DEPOSITHAVE A PROBLEM WITH IT BUTPHILADELPHIA FANS WHENEVERESPECIALLY IF IT'S ONE OFTHEIR OWN THEY'LL TAKE THATVERY PERSONALLY.SIXERS FANS ENACTED THEIRREVENGE IN DB BOOING HIM AS HERAISED ALL STAR MVP AWARD INHIS HOMETOWN.I WAS SIXER FAN AND HE WASLAKE ARE I SEE WHY PEOPLEWOULDN'T LIKE HIM WHY HEWOULDN'T UNDERSTAND HE WOULDGET BOO HERE OF COURSE HEWOULD LAKER CUT YOUR HEART OUTAND ALL STAR GAME SAME THINGSIT WAS HERE HE GOT BOOEDBECAUSE HE'S A LAKER SFWLXTAACRIMONIOUS AT TIMES KOBE ANDTHE FANS SOFTENED TOWARDS EACHOTHER OVER THE YEARS.AS KOBE FINAL GAME AND HISHOMETOWN WAS MET WITH ASTANDING OVATION AND YOU SAWTHE RERESPECTTHE RERESPECT WHEN HE DID THATAFTER THE SUPERBOWL HE WASLIKE EVERYBODY ELSE I GUESS WEMADE PEACE WITH HIM.KOBE WAS AND IS A CULTURALEYE COP AND DON, JESSICA,UKEE, THIS IS ONE OF THEGREATEST LOSSES OF A




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