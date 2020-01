Sentencian a sospechoso a 12 años en prisión por robo 8 hours ago < > Embed Video Credit: KHSL - Published Sentencian a sospechoso a 12 años en prisión por robo Un hombre de Redding fue sentenciado a más de 12 años en prisión por robo de automóvil, robo y abuso de adultos mayores. 0

shares ShareTweetSavePostSend Sentencian a sospechoso a 12 años en prisión por robo Un hombre del condado de shasta fue sentenciado a ás de 12 años tras las rejas por robo de autos, robo y abuso de ancianos. La oficina del fiscal del distrito informo que dustin mcintire se metó a la casa de la íctima de la tercera edad mientras estaba dormida el 22 de septiembre. Señalan que mcintire robo la bolsa de la íctima y luego huyo en su autoóvil. Luego el 24 de noviembre, los investigadores dicen que mcintire robo el veículo de otra mujer de la tercera edad, usando el mismo étodo. La poliía de redding lo encontó conduciendo el veículo y lo puso en custodia. Mcintire se declaó culpable de





