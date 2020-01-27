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Sixers General Manager Elton Brand To Address Media Following Tragic Death Of NBA Legend Kobe Bryant

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:44s - Published < > Embed
Sixers General Manager Elton Brand To Address Media Following Tragic Death Of NBA Legend Kobe BryantDan Koob reports.
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Sixers General Manager Elton Brand To Address Media Following Tragic Death Of NBA Legend Kobe Bryant

JOE HOLDEN, CBS 3, "EYEWITNESSNEWS."SO MANY MEMORIES FOR LOCALLEGENDS, JOE, THANK YOU.DAY AFTER BRYANT'S DEATHTHE SIX REMEMBERS BACK ON THEPRACTICE COURT AND WILL BESPEAK WITH THE MEDIA SHORTLY.OUR DAN KOOB IS LIVE AT THESIXERS COMPLEX IN CAMDEN WITHWHAT WE CAN EXPECTED TO, DAN?Reporter: JANELLE, I EXPECTIT TO BE PRETTY SOMBER.GENERAL MANAGER ELTON BRANDWILL ADDRESS THE MEDIA LITTLEAFTER 1:00.YOU CAN SEE IT ONCBSPHILLY.COM.WE WILL SENDS THIS TO YOU LIVEA LOT OF LINES CAN BE BROUGHTTO SEVERAL MEMBERS OF THETEAM.THE ASSISTANT COACH ROYHUBBARD PLAYED STARTEDALONGSIDE KOBE BRYANT IN 2016.HIS FINAL SEASON.BACK UP GUARD A DOLLARS KOBEIN HIS FINAL GAME, HAD 60POINTS, BRETT BROWN ASSISTANTFOR A LONG TIME HEAD COACH OFTHIS TEAM, BUT ASSISTANT WITHTHE SAN ANTONIO SPURS PLAYEDNUMEROUS PLAYOFF MATCH UPSBETWEEN SAN ANTONIO AND KOBE'SLA LAKERS.THINK ABOUT THIS.THIS IS HARD TO TAKE.A LOT OF THESE PLAYERS ON THETEAM, 24 TO 27 YEARS OLD.BEN SIMMONS BORN IN JUNE OF1996, THE SAME SUM THEIR KOBEBRYANT WAS DRAFTED IN.MOST OF HIS ENTIRE LIFE BENSIMMONS, HIS LIFE, HASCORRESPONDED WHEN KOBEBRYANT'S PLAYING CAREER.SAME WITH TOBIAS HARRIS, MOSTOF JOEL EMBIID'S LIFE, TWEETEDEARLIER THIS WEEK I SHOULD SAYYESTERDAY THAT HE ONLY STARTEDPLAYING BASKETBALL, JOELEMBIID DID, BECAUSE OFWATCHING KOBE BRYANT IN THENBA FINALS IN 2010.I EXPECT IT TO BE A VERY RAW,EXPECT IT TO BE VERY EMOTIONALRESPONSE, FIRST TIME WE WILLBE ABLE TO HEAR FROM SOME OFTHE KEY MEMBERS OF THIS SIXERSFRANCHISE, LIKE I SAID, AFTER1:00 WE'LL BRING IT TO YOULIVE ON CBSPHILLY.COM.FOR NOW LIVE OUTSIDE THE



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Robert Henderson RT @CBSPhilly: LIVE: @Sixers GM Elton Brand is speaking to the media following the death of basketball legend #KobeBryant WATCH⬇️ https:/… 19 minutes ago

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