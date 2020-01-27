Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > New Orleans East new home to historic brewery back in business

New Orleans East new home to historic brewery back in business

Video Credit: WDSU - Duration: 01:17s - Published < > Embed
New Orleans East new home to historic brewery back in business

New Orleans East new home to historic brewery back in business

Dixie Brewing is open and pouring their beers at their new location in New Orleans East.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

New Orleans East new home to historic brewery back in business

CITY.AND HISTORIC PIECE OF THE NEWORLEANS BREWING INDUSTRY IS BACKON HOME SOIL AND THERE WERESCORES OF PEOPLE WAITING TOWELCOME THEM BACK SATURDAY.I’M REALLY EXCITED IS THE FIRSTBE I EVER DRANK AND NOW I GET TOEXPERIENCE THIS FIRST DAY, SOIT’S GOOD THE NEW 85,000 SQUAREFOOT DIXIE BREWING COMPANYFACILITY IS LOCATED ALONG THEINDUSTRIAL CANAL IN NEW ORLEANSEAST A DECISION THAT COMES WITHNUMEROUS BENEFITS PART OF TOWNTHAT WE HOPE TO GROW WITHTREMENDOUS OPPORTUNITY HERE.IT’S FAMILY FRIENDLY.WE HAVE A MUSEUM INSIDE WE HAVEHUGE OUTDOOR AREA.IT’S REALLY GOING TO BE EXCITINGFOR US.IT’S ALSO EXCITING FOR GAILBENSON HER AND HER LATE HUSBANDTOM INVESTED IN THE REJUVENATIONOF THE COMPANY BECAUSE THEYBELIEVED IN THE BRAND NOW, THISIS MR. BENSON’S DREAM COME TRUE.THIS IS WHAT HE AND HIS HAS BEENSOME WANTED TO DO YEARS AGO.WE FOUND THE SITE OVER TWO YEARSAGO IT TOOK OVER A YEAR TOCONSTRUCT AND BUILD WE HAVE OVER40 WORKERS RIGHT NOW.WE EXPECT TO GROW WITH THEECONOMY AND WE JUST CAN’T WAIWAIT AND WAITING IS SOMETHINGDEVOTED FANS.LONGER HAVE TO DO TO ENJOY ATASTE OF HISTORY RIGHT HERE ATHOME BEING A FAN OF BOTH BEERAND MY HOME CITY.IT’S REALLY GOOD THAT THISBREWERY OPENED UP TO GI THECITY A NEW JOB NEW PLACE TODRINK BEER AND ALSO A




You Might Like


Tweets about this

rdreynola

#SeniorResistance Historic brewery now back in business in new home in New Orleans East https://t.co/e2prBQde2H 4 days ago

RunMonkeeRun

🙈🙉🙊 RT @wdsu: ICYMI: @dixiebrewco is back in action, now at its new home in New Orleans East! #nola #onlynola #followyournola # https://t.co/7Z… 4 days ago

nola411

NOLA 411 Historic brewery now back in business in new home in New Orleans East [ Local Stories] https://t.co/dIlzGdLxZy #NOLA Local Stories, WDSU 4 days ago

wdsu

wdsu ICYMI: @dixiebrewco is back in action, now at its new home in New Orleans East! #nola #onlynola #followyournola #… https://t.co/jsQLGCqWdD 4 days ago

thesoulman57

⚜Logan Graffia⚜ RT @wdsu: Historic brewery now back in business in new home in New Orleans East https://t.co/Tmr70YCTfc 4 days ago

DULibrary

DU Library Historic brewery now back in business in new home in New Orleans East https://t.co/qzrzFkvbLV 5 days ago

wdsu

wdsu Historic brewery now back in business in new home in New Orleans East https://t.co/Tmr70YCTfc 5 days ago


Recent related videos from verified sources

New Orleans Saints: Clergy abuse involvement [Video]New Orleans Saints: Clergy abuse involvement

The New Orleans Saints maintain their public relations work on the area’s Catholic sex abuse crisis was ‘minimal.’

Credit: WXXVDT2Published

Grab one of these unique shakes at these NOLA area spots! [Video]Grab one of these unique shakes at these NOLA area spots!

If you're in the mood for a shake, head to these New Orleans area spots to find some that are rather unique.

Credit: WDSU     Duration: 01:00Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.