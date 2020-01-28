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New academic standards for Florida

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:11s - Published < > Embed
New academic standards for Florida

New academic standards for Florida

Common core's replacement is coming, but what will Florida's new academic standards look like?
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New academic standards for Florida

COMINGFLORIDASTANDARDS LOOK LIKE?

THEGOVERNOR RECENTLY RELEASEDMORE INFORMATION ABOUT HISREPLACEMENT FOR THE OLDCURRICULUM& BUT SOME ARE NOWASKING FOR MORE DETAILS.STATE CAPITOL REPORTER FORRESTSAUNDERS JOINS US WITH THEVERY LATEST& FORREST, WHAT DOWE KNOW ABOUT THIS NEWPROGRAM?AT THIS POINTBENCHMARKS FOR EXCELLENTSTUDENT THINKINGOUTLINE.

AN OUTLINE THATALREADY PROVEN TO HASUPPORTERS AND CRITICS.<< SOMETIME THIS WEEK THEDEPARTMENT OF EDUCATIONRELEASES ITS FULL PLAN FORBESTREPLACEMENT.

UNTIL THEN,PARENTS, TEACHERS, ANDLAWMAKERS WAIT AND WONDER WHATTHE FUTURE WILL BRING.“ITABOUT TIME.

PEOPLE HAVE BEENTALKING ABOUT IT FOR AWHILE”: (JOE 29:56)REPUBLICANSPARTY CHAIR SEN.

JOE GRUTERS&PRAISING THE GOVERNOROF THE 10-YEAR-OLD STANDARDS.CELEBRATING A KEY ELEMENT OFBESTBASICS.

(SEN.

JOE GRUTERS, (R)SARASOTA)“IHAVE TROUBLE FIGURING OUT SOMEOF THE MATH PROBLEMS MY FIRSTGRADER BROUGHT HOME” (JOE29:43) OTHER EXPECTEDELEMENTSON CIVICS.

-READING ENTIREBOOKS INSTEAD OF CHUNKS.-FINANCIAL LITERACY.

-ANDFEWER EXAMSALL STUDENTS TAKE THE SAT ORACTGRADERS.

(ANGIE GALLO, VPFLORIDA PTA)“WE LOOKED AT THESUMMARY WHEN IT WAS RELEASEDON FRIDAY.

WE LIKED WHAT WESAW SO FAR” (PTA 28:51)FLORIDAASSOCIATION FEELING IT WASHEARD DESPITE THE LIMITEDDETAIL LAST WEEK.

THE GROUPHELPING ADVISE THE CRAFTING OFBEST, SAYING ONE OF ITSBIGGEST STRENGTHS-- PARENTSWILL BETTER UNDERSTAND THEMATERIAL AND BE ABLE TO HELPWITH HOMEWORK.“WE KNOW,RESEARCH TELLS US THAT ANENGAGED PARENT LEADS TO ASUCCESSFUL CHILD” (PTA 30:25)THE STATEAS POSITIVE.“THEY DONTO BE READY” (FED 34:37) THEHEAD OF THE FLORIDA EDUCATIONASSOCIATION TELLING US THESTATE IS TOO FOCUSED ONSTANDARDS AND MISSING THEBIGGER ISSUE.

THEYFOR BETTER PAY AND FACILITIES.(FEDRICK INGRAM, FEAPRESIDENT)“THE DEPARTMENT OFEDUCATION SHOULD BE FOCUSED ONWHAT HAPPENS IN THE CLASSROOM--- THE TEACHERS....




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