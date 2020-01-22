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Hype ahead of Super Bowl

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:31s - Published < > Embed
Hype ahead of Super BowlThe official countdown for Super Bowl in Miami.
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Hype ahead of Super Bowl

TONIGHT, THE OFFICIALCOUNTDOWN TO THE SUPER BOWL ISUNDERWAY AT MARLINS PARK INMIAMI.

THATOF FANS CAN SEE AND HEAR FROMTHE HEAD COACHES AND PLAYERSIN PERSON.W-P-T-V NEWSCHANNEL FIVEARTHUR MONDALE IS LIVE IN MIAMITO EXPLAIN WHY ITNIGHT.... ARTHUR?IT'S A BIG NIGHT R MARLINSPARK BECAUSE THIS IS THE LASTTIME YOU49ERS AND THE CHIEFS UNDER ONEROOF TOGETHER... BEFOREKICK-OFF SUNDAY NIGHT HERE ATHARD ROCK STADIUTHIS IS VIDEO OF THEREHEARSAL& TONIGHT FANS HEARDIRECTLY FROM HEAD COACHES ANDTEN PLAYERS FROM EACHTEAM&YOUOF THE TEAM MOVING ABOUT.THERESIGNINGS TONIGHT BY SOMEFAVORITE N-F-L LEGENDS&ANDCURRENT DOLPHINS AS WELL.

IFYOUOUT..

YOU STILL HAVE TIME.CLIP 9458 (12:26:21”ITEVENT SO FANS ARENINTO A RESERVED SEAT.

THEY CANACTUALLY MOVE AROUND.

SO THEYCAN STAND ON THE FLOOR SEETHINGS HAPPENING UP CLOSE THATWAY.

GO UP TO A SEAT.

GO UP TOTHE CONCOURSE WHERE THEREINTERACTIVE ELEMENTS - LIKETHE AUTOGRAPH SIGNINGS ANDOTHER THINGS THAT AREHAPPENING.

AND EXPERIENCE THEEVENT IN ALL DIFFERENTWAYS”(12:26:3DOORS OPENED AT FIVE&..SESSIONONE STARTS AT 7 P-M..ANDSESSION TWO STARTS AT 9 P-M.WE'VE GOT A CREW INSIDE RIGHTNOW AND WE WILL BRING YOUCOMPLETE COVERAGE TONIGHT AT11.

REPORTING LIVE ARTHURMONDALE W-P-T-V NEWSCHANNELFIVE.NOW HERE'S A LOOK AT WHAT'



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