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Bishop Gorman basketball player played against Gianna Bryant and met Kobe

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:47s - Published < > Embed
Bishop Gorman basketball player played against Gianna Bryant and met KobeShe said it was special to see Kobe coaching his daughter.
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Bishop Gorman basketball player played against Gianna Bryant and met Kobe

ONE OF THEM IS HITTING THECOURT RIGHT NOW!13 ACTION NEWS REPORTER.....LEAH PEZZETTI INTRODUCESYOU....TO THE VARSITY PLAYER....WHO'S HAPPY.....SHE GOT THE CHANCE TO MEET.....THE YOUNG PRODIGY.

LEAH....KOBE WAS CLEARLY PROUD OF HISDAUGHTERS GIANNA FOLLOWINGIN HIS FOOTSTEPS AN UP ANDCOMING BASKETBALL STAR HERSELF.WE MET A FRESHMAN HERE ATBISHOP GORMAN WHO ACTUALLYPLAYED AGAINST GIANNA AND SAYSSHE SPOKE TO THE LEGEND HIMSELFAFTER A GAMEA QUICK PEP TALK BEFORE THEGAME NATS FROM COACH ANDA REMINDER OF THE SOLEMN NEWSFROM SUNDAY COACH SOT LOVELIFE BISHOP GORMAN FRESHMANSELINA GUTIERREZ IS NO STRANGERTO BASKETBALL OR TO THEBRYANT FAMILY.ON THE COURT OFF THE COURT HE'SSUPER INSPIRING HE CHANGED THEGAME THIS VIDEO SHOWS A GAMESELINA PLAYED AGAINST GIANNABRYANT LAST YEARYOU CAN SEE KOBE IN THEBACKGROUND COACHING HISDAUGHTER'S TEAM.SEEING HIM CHEER ON GIANNA WASHEARTWARMING TO SEE SHE'S SOINVOLVED IN HER LIFE THE LEGENDHAS OPENLY SHOWN HIS PRIDE IN"GIGI'S SKILLS" FANS WILL COMEUP TO ME AND SHE'LL BE STANDINGNEXT TO ME AND THEY'LL BE LIKEYOU GOTTA HAVE A BOY TO CARRYON THE LEGACY AND SHE'LL BELIKE OI I GOT THIS, THAT'SRIGHT YES YOU DO YOU GOT THISAND SELINA GOT TO SEE THATFIRSTHAND HER OWN DAD TAKINGTHIS TRAGIC NEWS AS A PARENTINGLESSON.SHE SAID IT TO ME ONE TIME.DAD THE BEST TIME IS WHENYOU'RE SITTING FRONT COURT WITHME WATCHING ME PLAY AND ITBROUGHT A TEAR TO MY EYE JUSTTO SEE MY PARENTS THERECHEERING ME ON, IT MAKES IT ALLWORTH IT, THE GRIND, THE EARLYMORNING PRACTICES, AFTERSCHOOL, MAKES EVERYTHING WORTHIT SEEING THEM PROUD OF ME ANDAFTER THE GAME KOBE HIMSELFAPPROACHED SELINA ASKINGABOUT HER BASKETBALLBACKGROUND.HONESTLY IT WAS CRAZY IT WASLIKE UNBELIEVABLE.I WAS IN AWE THE WHOLE TIMEJUST TO HAVE HIM COME UP ANDTALK TO ME SO IN TONIGHT'SGAME THIS ONE IS FOR KOBE.DEFINITELY THIS GAME ISDEFINITELY FOR HIM.IT'S TO SHOW THAT HE WAS AREALLY BIG IMPACT IN MY LIFETEASING TO WEB WITH STORY ABOUTLOCAL TEAM WHO WAS THERE WHENCRASH HAPPENEDWHAT WAS SUPPOSED TO BE ANUPLIFTING NIGHT.....TO HONOR THE TOP



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