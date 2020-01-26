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Former Opponent Recalls Going Toe-To-Toe With Kobe Bryant In High School

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:14s - Published < > Embed
Former Opponent Recalls Going Toe-To-Toe With Kobe Bryant In High SchoolGreg Argos reports.
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Former Opponent Recalls Going Toe-To-Toe With Kobe Bryant In High School

LOWER MERION SCHOOL OF DIRECTORSMEETING.AND TONIGHT WE'RE TALKING WITHPEOPLE WHO PLAYED BOTH ALONGSIDEAND AGAINST THE LEGEND.AND THAT INCLUDES ONE OF HISEARLIEST OPPONENTS IN HIGHSCHOOL.GREG ARGOS IS OUTSIDE LOWERMERION HIGH SCHOOL TONIGHT.Reporter: GOOD EVENING THEGYMNASIUM OF COURSE NAMED AFTERTHIS NBA STAR.IT'S ALSO WHERE A STEADY EXTREMEOF PEOPLE HAVE COME TO PAY THEIRRESPECTS ESSENTIALLY SINCE THENEWS BROKE YESTERDAY AFTERNOON.TONIGHT ONE MAN WHO PLAYEDAGAINST KOBE BEFORE HE WAS INTHE NBA ARE -- REMEMBERS THATEXPERIENCE.Reporter: KOBE BRYANT'SSUDDEN PASSING INTIMATELYAFFECTING MILLIONS.JUST VERY SHAKEN UP.IT'S VERY OVERWHELMING.Reporter: SINCE THE TRAGICNEWS BROKE, A STEADY STREAM OFPEOPLE GATHERING IN FRONT OF THEGYMNASIUM WHERE KOBE PERFECTEDHIS INCREDIBLE TALENT, HONINGHIS CRAFT ON THE HARDWOOED ATLOWER MERION HIGH SCHOOL.THAT SENIOR YEAR FOR KOBE ITWAS WAS LIKE A TRAVELING ROCKBAND.Reporter: EDWARD HARRIS WASONE OF THE FORTUNATE FEW.HE WAS A LIVING LEGEND ATTHAT POINT.Reporter: THEN A JUNIOR ATGERMANTOWN ACADEMY WENT TOE-TOTOE WITH THE GREAT JUST MONTHSBEFORE HE WAS DRAFTED.SOME OF THE PLAYERS FOULEDOUT SO COACH HAD ME GO IN ANDGUARD HIM.Reporter: HIS UNCLE SNAPPEDTHIS PIC.FOR THE MOST PART HE WAS AMAN AMONG BOYS JUST ON ADIFFERENT LEVEL.Reporter: WITH THE SKILL TOEASILY OUTMANEUVER HARRIS.HE WENT BUY ME AND I REMEMBERA SPECTACULAR DUNK.EVEN THOUGH IT WAS A BRIEFMOMENT WHERE I WAS ON THE COURTWITH HIM, I'LL NEVER FORGET IT.HE HAD THIS PRESENCE OF BEINGBEYOND EVERYONE ELSE'S ABILITYON THE FLOOR.Reporter: HARRIS ANDGERMANTOWN ACADEMY LOST THATGAME BACK IN 1996 BY 28 POINTS.KOBE BRYANT SCORED 29 OF THEM.I'M LIVE HERE AT LOWER MERION



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RavenRa83897529

RavenRaven RT @CBSPhilly: 'I'LL NEVER FORGET IT': Before becoming a basketball phenom in the pros, Kobe Bryant starred at Lower Merion High School and… 28 minutes ago

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CBS Philly 'I'LL NEVER FORGET IT': Before becoming a basketball phenom in the pros, Kobe Bryant starred at Lower Merion High S… https://t.co/TOhskFj41g 46 minutes ago


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