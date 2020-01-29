Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > NFTA files claim to sue Erie County following bus crash involving sheriff's office vehicle

NFTA files claim to sue Erie County following bus crash involving sheriff's office vehicle

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:50s - Published < > Embed
NFTA files claim to sue Erie County following bus crash involving sheriff's office vehicle

NFTA files claim to sue Erie County following bus crash involving sheriff's office vehicle

NFTA files claim to sue Erie County following bus crash involving sheriff's office vehicle
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

NFTA files claim to sue Erie County following bus crash involving sheriff's office vehicle

ERIE COUNTY TAPAYERS COULD BEPAYING FOR THEALLEGED RECKLESSDRIVING OF ASHERIFF'S DEPUTY.THAT'S THE CLAIM OF ANEW LAWSUIT TO BEFILED BY THE N-F-T-AAGAINST ERIE COUNTYAND THE SHERIFF'SOFFICE.AS 7 EYEWITNESSNEWS SENIORREPORTER EILEENBUCKLEY TELLS US --IT ALL STEMS FROM ABUS CRASH INVOLVINGA DEPUTY'S VEHICLETHE NFTA FILED ACLAIM BLAMING ASHERIFF'S DEPUTYFOR BEING"RECKLESS" INCAUSING A CRASHTHAT HAPPENEDOCTOBER 16 ONGRAND ISLANDBOULEVARD.THE CLAIM WAS FILEDIN STATE SUPREMECOURT.IT ACCUSES DEPUTYGREGORY KENT OFQUOTE "RECKLESSDISREGARD FOR THESAFETY OF OTHERS"FOR COLLIDING HISSHERIFF'S OFFICEVEHICLE WITH THENFTA BUS.THE COURTDOCUMENT CLAIMSTHERE WAS DAMAGETO THE BUS ANDPERSONAL INJURIESTO THREEPASSENGERS...THE CLAIM STATES"THE COLLISION WASCAUSED SOLELY BYTHE NEGLIGENCE,CARELESSNESS,AND/OR RECKLESSDISREGARD FOR THESAFETY OF OTHERS."THE NFTA IS CLAIMINGTHE SHERIFF VEHICLEFAILED TO "KEEPPROPER DISTANCE"BETWEEN ITSVEHICLE, "FAILING TOHIT THE BRAKES" AND"FAILED TO TAKEPROPER MEASURESTO AVOID STRIKINGTHE BUS."THE NFTA IS ALSOCLAIMING THEVEHICLE WASOPERATED AT "ANEXCESSIVE ANDDANGEROUSMANNER."WHILE THE CLAIMSEEKS DAMAGES, NOMONETARY AMOUNTWAS NOTED IN THELEGAL FILING.TWO OF THE THREEPLAINTIFFS NAMEDARE CITY OF NIAGARAFALLS RESIDENTS....NFTA SPOKESWOMANHELEN TEDEROUSTELLS US THEY DONOT COMMENT ONLITIGATION.7 EYEWITNESS NEWSHAS REACHED OUT TOBOTH THE COUNTYEXECUTIVE'S OFFICEAND THE SHERIFF'SOFFICE.A SPOKESMAN FORCOUNTY EXECUTIVEMARK POLONCARZ,PETER ANDERSON,RESPONDED IN ANEMAIL STATING, "IT ISCOUNTY POLICY TONOT COMMENT ONPENDING LITIGATION."LIVE IN THENEWSROOM... EILEENBUCKLEY, 7 EWN.ALL NEW AT SIX -




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Oakland County Sheriff Michael Bouchard pulls over man impersonating police officer [Video]Oakland County Sheriff Michael Bouchard pulls over man impersonating police officer

At first glance, it looked like a real police vehicle to Oakland County Sheriff Michael Bouchard, but when he took a closer look at the Ford Interceptor, he got suspicious.

Credit: Rumble     Duration: 01:59Published

WATCH: Oakland County Sheriff Michael Bouchard pulls over man impersonating police officer [Video]WATCH: Oakland County Sheriff Michael Bouchard pulls over man impersonating police officer

Oakland County Sheriff Michael Bouchard was driving in Waterford Township on Thursday afternoon when he noticed what looked like another police car. But something was off.

Credit: WXYZ Detroit     Duration: 01:55Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.