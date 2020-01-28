Financial Focus: Stock update, Sprint, Tax season

TAKING A LOOK AT THE NUMBERS ONWALL STREET...DOW IS UP 187 POINTS...NASDAQ IS UP 130 POINTS...S-P500 IS UP 33 POINTS...AND IN LOCAL GAMING...BOYD IS UP 3 PERCENT...CAESARS IS UP POINT 7 PERCENTMGM IS UP 2 PERCENTLAS VEGAS SANDS IS UP 2PERCENT...WYNN IS UP POINT 8PERCENT...RED ROCK RESORTS IS UP 2PERCENTIN TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS...CELLPHONE PROVIDER SPRINT SAYSIT HAS LOST MORE THAN"100-THOUSAND" CUSTOMERS OVERTHE LAST THREE MONTHS.THE WIRELESS CARRIER HAS BEENPULLING BACK ON PROMOTIONS...AND THERE ARE STILL QUESTIONSSWIRLING AROUND ITS PROPOSEDMERGER WITH T- MOBILE.SPRINT SAYS IT HAS LOSTCUSTOMERS EVERY QUARTER SINCELATE 20-18.JUST IN TIME FOR TAX SEASON,THE I-R- S HAS UPDATED THE"W-4" FORM.ONE MAJOR CHANGE IS ..IT TOOK AWAY ALLOWANCES --BECAUSE THE NEW TAX LAWELIMINATED PERSONAL EXEMPTIONS.INSTEAD, THE FORM DIRECTLY ASKSYOU HOW MANY CHILDREN ANDDEPENDENTS YOU HAVE -- YOU ONLYNEED TO FILL OUT A 'W-4" IF YOUSTARTED A NEW JOB...TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..NEXT ON 13 ACTION
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KTNV Action News Financial Focus Jan. 27, 2020: Stock update, Sprint, and new W-4 forms. https://t.co/hsoCuYNup0 1 hour ago
ABR Venture ABR Venture-Stock Market News Update & Opening Bell
#Nifty opens above 12,100, #Sensex up 200 pts; M&M Financial,… https://t.co/KLTPWiFhPw 1 hour ago