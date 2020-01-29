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Vigil in honor of Kobe Bryant took place at 8:24 p.m. in front of City Hall

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:40s - Published < > Embed
Vigil in honor of Kobe Bryant took place at 8:24 p.m. in front of City HallKobe Bryant honored in Baltimore
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Vigil in honor of Kobe Bryant took place at 8:24 p.m. in front of City Hall

A VIGIL TAKING PLACE EARLIERTONIGHT IN BALTIMORE━ TOHONOR KOBE BRYANT, WHO DIEDSUNDAY IN THAT HORRIFICHELICOPTER CRASH INCALIFORNIA.

THE VIGIL WAS ATTHE WAR MEMORIAL PLAZA INFRONT OF CITY HALL.

A FEWDOZEN PEOPLE ATTENDED, TOHONOR THE LEGACY THE RETIREDLAKERS PLAYER LEAVES BEHIND..INCLUDING THE HEAD BASKETBALLCOACH OF DUNBAR HIGH SCHOOL.i've learned a lot from him.when you think in terms of hislegacy, he leaves behind alegacy that we all can learnfrom, whether you're includedwith sports or not.

THE VIGILTOOK PLACE AT EXACTLY 8:2TONIGHT━ A REFERENCE TOBRYANT'S TWO RETIRED LAKERSJERSEYS, 8 AND 24.NEW TONIGHT━ THE




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HouseofSports1

HouseofSports1 RT @CBSSportsNet: A vigil was held at 8:24 PM tonight outside of Capital One Arena in Washington D.C. to honor Kobe Bryant. @AndrewCatalon,… 29 minutes ago

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WMAR-2 News A vigil in honor of Kobe Bryant took place at 8:24 p.m. in front of City Hall. https://t.co/8JhrB7TCW4 1 hour ago

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Michael Pincumbe RT @Fox19BrittanyH: A local vigil is being held right now in Hyde Park to honor Kobe Bryant and the 8 other people who died in a helicopter… 2 hours ago

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CBS 42 The city of Birmingham hosted a tribute to Kobe Bryant, his daughter Gianna and the 7 other victims involved in Sun… https://t.co/Uy0Hvh6zA4 2 hours ago

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