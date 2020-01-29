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Palm Beach Co. schools holding bus driver job fair

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Palm Beach Co. schools holding bus driver job fair

Palm Beach Co. schools holding bus driver job fair

The School District of Palm Beach County is looking for a few good drivers to safely transport children to and from class.
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Palm Beach Co. schools holding bus driver job fair

NOW SO WHY WAIT!THEREINTERESTED BEING HELDTOMORROW.

THOSE OF YOU WANT TOCHECK IT OUT ITTRANSPORTATION FACILITYSUMMIT BOULEVARD FROM 9AM TO2PM.

THOSE WHO HAVE ALREADYFILLED OUT THEIR APPLICATIONHAVE A GOOD CHANCE OF GETTINGAN INERVIEW AT THE FAIR THEDISTRICT IS LOOKING FORDRIVERS WHO HAVE AT LEAST 5YEARS OF DRIVING HISTORY AND AGOOD DRIVING RECORD SOME OFTHE INCENTIVES INCLUDE PAIDTRIANING AND A BENEFITSPACKAGE.YOU CAN FIND THE LINK TO APPLYFOR THE POSITION ON OURWEBSITE W-P-T-V DOT COM.PORT ST.

LUCIE HAS 150 NEWJOBS THIS POSITION ON OURWEBSITE W-P-T-V DOT COM.PORT ST.

LUCIE HAS 150 NEWJOBS THIS MORNING.

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