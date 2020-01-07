Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Testimony begins today in Nashville music producer’s trial

Video Credit: NewsChannel 5 Nashville - Duration: 00:52s - Published < > Embed
Testimony begins today in Nashville music producer’s trial

Testimony begins today in Nashville music producer’s trial

Testimony is expected to begin in the Nashville trial of a Grammy-award winning producer who’s accused of holding his ex-girlfriend hostage.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Testimony begins today in Nashville music producer’s trial

CAMRY.FAMILY MEMBERS FOUND THE WOMANDEAD SATURDAY AFTER SHE DIDN'TSHOW UP F WORK.AND A GRAMMY AWAR WINNINGPRODUCER.AND THE JURY WAS SEATED EARLIERTHIS WEEK AND WE CAN EXPECTOPENING ARGUMENTS BEGINNITODAY.HOLDING A HOSTAGE IN HIS HOME IN2018.THE VICTIM SAYS SHE WAS AABUSEDAND ASSAULTED BEFORE ESCAPINGOUT OF THE HOME AND RUNNING ANDGETTING HELP.SHE IS AMONG THOSE EXPECTED TOTESTIFY.NEWS CHANNEL 5 WILL BE IN THECOURTROOM THIS MORNING WHENTHINGS BEGIN AT 9:00 A.M.AND YOU CAN DOWNLOAD THE NEWSCHANNEL 5 APP F




You Might Like


Tweets about this

NC5

NewsChannel 5 Testimony is expected to begin today in the trial of a Grammy-award winning producer who’s accused of holding his e… https://t.co/m7xoGQEWbY 1 hour ago


Recent related videos from verified sources

Nashville Boat Show begins Thursday [Video]Nashville Boat Show begins Thursday

The Nashville Boat Show officially begins Thursday at the Music City Center.

Credit: NewsChannel 5 Nashville     Duration: 03:05Published

Suspect in deadly Nashville stabbing due in court; witness testimony expected today [Video]Suspect in deadly Nashville stabbing due in court; witness testimony expected today

Michael Mosley faces two counts of criminal homicide and one count of attempted criminal homicide.

Credit: NewsChannel 5 Nashville     Duration: 01:35Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.