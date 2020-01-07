Testimony begins today in Nashville music producer’s trial

CAMRY.FAMILY MEMBERS FOUND THE WOMANDEAD SATURDAY AFTER SHE DIDN'TSHOW UP F WORK.AND A GRAMMY AWAR WINNINGPRODUCER.AND THE JURY WAS SEATED EARLIERTHIS WEEK AND WE CAN EXPECTOPENING ARGUMENTS BEGINNITODAY.HOLDING A HOSTAGE IN HIS HOME IN2018.THE VICTIM SAYS SHE WAS AABUSEDAND ASSAULTED BEFORE ESCAPINGOUT OF THE HOME AND RUNNING ANDGETTING HELP.SHE IS AMONG THOSE EXPECTED TOTESTIFY.NEWS CHANNEL 5 WILL BE IN THECOURTROOM THIS MORNING WHENTHINGS BEGIN AT 9:00 A.M.AND YOU CAN DOWNLOAD THE NEWSCHANNEL 5 APP F