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Bakersfield 3 hosting resource event

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:44s - Published < > Embed
Bakersfield 3 hosting resource event

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The Bakersfield 3 Charity announced Tuesday morning it is hosting its first victim resource and support network event beginning Thursday.
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Bakersfield 3 hosting resource event

VICTIM RESOURCE AND SUPPORTNETWORK EVENT LATER THIS WEEK.THE CHARITY SAYS THIS WILL BETHE FIRST OF MONTHLY EVENTS TOBRING TOGETHER VICTIMS OFVIOLENT CRIMES...MISSING PERSONS AND THEIRFAMILIES.THE FIRST EVENT IS SET FORTHURSDAY FROM 5 UNTIL 6-30 P-MATBEALE MEMORIAL LIBRARY ONTRUXTUN AVENUE.BACK IN MARCH, 20-18 -- MICAHHOLSONBAKE WAS REPORTEDMISSING.A WEEK LATER -- JAMES KULSTADWAS FOUND SHOT AND KILLED.THE FOLLOWING MONTH -- BAYLEEDESPOT WAS REPORTEDMISSING.THEN MONTHS LATER -- AUTHORITIESREPORTED THATHOLSONBAKE'S INVESTIGATION WASNOW A HOMICIDEINVESTIGATION.THE MOTHERS OF THE THREE VICTIMSKNOWN AS THEBAKERSFIELD 3 WOULD STARTWORKING TOGETHER TOFIND ANSWERS FOR EACH CASE.ONE MAN IS IN CUSTODY TONIGHT --AFTER THE KERN C




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Credit: Rumble     Duration: 00:42Published

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