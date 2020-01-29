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Bus driver shortage in Palm Beach County

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:57s - Published < > Embed
Bus driver shortage in Palm Beach CountySchool bus drivers in short supply in Palm Beach County.
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Bus driver shortage in Palm Beach County

LOSING DRIVERS TO FIERCECOMPETITION FROM BUSINESSESLIKE AMAZON WHO ARE PAYIHIGHER WAGES - PARENTS AFRUSTRATED -WPTV NEWSCHANNEL FIVE'S MATTSCZESNY IS LIVE IN BOCA RATOTHIS IS ONE BUS STOP WHEREPARENTS HAVE REALLY FELT THEEFFECTS OF THE DRIVER SHORTA-THEY SAY THE BUS IS USUALLLATE EVERY MORNING - THISAFTERNOON IT WAS ON TIME - THEDISTRICT TELLS US CURREBNTLYHAVE 657 DRIVERS AND ARE SHORTBY 76 DRIVERS - AND THEPRIMARY REASON IS COMPETITIOFOR DRIVERS - AND COMPANIESLIKE AMAZON THAT ARE WILLITO PAY MORE THAN 20 DOLLARS ANHOUR - PARENTS SAY ITS MAKINGTHEIR KIDS LATE FOR SCHOOLOFTE"WE DIDNON THE STORY WE WERE GETTINGFROM THE SCHOOL WAS YOURCURRENT BUS DRIVER IS OUT SIAND YOU HAVE A SUB, LIKE ATEACHER YOUSUB WE WERE GETTING DIFFERENTSUBS PEOPLE WHO DIDNWHERE THEY WERE GOING OUR KIDSENDED UP IN DELRAY BEACH ONEDAY”DRIVERS FOR PALM BEACH COUNTYARE PAID 14-57 AN HOUR - ANDTOMORROW THE DISTRICT ISHOLDING A JOB FAIR AT THESUMMIT BUS DEPOT HOPING TO GMORE DRIVERS INTO BUSES - LIVEIN BOCA RATON, MS , WPYV , NC- .TONIGHT...PARTLY CLOUDY INTHE EVENING...THEN BECOMIN




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