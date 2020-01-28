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NTSB: Pilot Just Few Minutes From Destination Before Crash That Killed Kobe Bryant, Daughter, 7 Others

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:41s - Published < > Embed
NTSB: Pilot Just Few Minutes From Destination Before Crash That Killed Kobe Bryant, Daughter, 7 OthersThere was no crash warning device on the helicopter.
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NTSB: Pilot Just Few Minutes From Destination Before Crash That Killed Kobe Bryant, Daughter, 7 Others

DIRECTLY LINKED MILITARY AIDTO UKRAINE TO AN INVESTIGATIONINTO THE BIDEN'S.NOW THE LATEST ON THEINVESTIGATION INTO THE HELLCOMMERCE CRASH THAT KILLEDKOBE BRYANT, HIS 13 YEAR OLDDAUGHTER AND SEVEN OTHERS.THE NTSB SAYS THE PILOT WASJUST FEW MINUTES FROM HISDESTINATION AND TRYING TOCLIMB OUT OF THE CLOUDS WHENTHE CHOPPER SLAMMED INTO THESIDE AFTER MOUNTAIN INCALABASAS SUNDAY.IT WAS NO CRASH WARNING DEVICEON THE HELICOPTER, TOLD IT WASNOT REQUIRED.BUT INVESTIGATORS CAUTION ITIS TOO EARLY TO DETERMINEWHETHER HAVING SUCH A SYSTEMWOULD HAVE PREVENTED THECRASH.FANS CONTINUE TO RE HERAND MOURN KOBE, GEE ANARCHSTHE OTHER FAMILIES IN LOSANGELES, MEMORIAL CONTINUES TO



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