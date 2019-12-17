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Video Credit: KMTV Action 3 News - Duration: 00:53s - Published < > Embed
OWH SoldWarren Buffett is selling the Omaha World Herald
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OWH Sold

OWNER.BILLIONAIREWARREN BUFFETTIS SELLING ALL OFBERKSHIREHATHAWAY'SPUBLICATIONS TOLEE ENTERPRISESAS PART OF A 140MILLION-DOLLARDEAL.THE COMPANYBASED INDAVENPORT, IOWAHAS BEENMANAGINGBERKSHIRE'SMEDIA ASSETSSINCE 20-18.WE TALKED TO AU-N-OCOMMUNICATIONSPROFESSORABOUT WHAT HETHINKS THISMEANS FOROMAHA.I THINK IT MAKESSENSE FOR BOTHPARTIES GIVEN THEARRANGEMENTTHEYV'E HAD ANDTHE TRUST THATWARREN BUFFETTSEES IN LEE.HE SAID THIS IS THEONLY COMPANY HEWOULD CONSIDERSELLING TO AND ITHINK IT'SGENERALLYSOMETHING IWOULD TRUSTWHAT HE'S DOINGON THIS TO BENEIFTTHE OWH, BH MEDIAAND LEE.BERKSHIRE WILLPROVIDE ABOUT576 MILLIONDOLLARS INLONG-TERMFINANCING TO LEE.




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sassygal56222

Jennifer Pak RT @SethAbramson: (FACT) The Trump administration sold Javelin missiles to Ukraine (which the Obama administration was worried would fall i… 2 seconds ago

sxaturnus

ً Sold 3 seconds ago

albright_love

Albright™🇨🇲 RT @urbestenemy: Me wearing Popeye Park cause Ivy Park is sold out 3 seconds ago

Mae3Madeleine1

@Mae3Madeleine RT @Its_Carta: Beyoncé’s impact is STILL IN TACT!!!! The girls out here making their own #IvyPark line seeing that it sold out within a day… 4 seconds ago

freedoms_sword

Richard Avalon RT @noplaceforsheep: Rort and sold: to recap, here is the case against McKenzie https://t.co/tfLVuUozdd 4 seconds ago

GxldShxt

$ 📸 VANJOE RT @chartdata: .@DonToliver's "No Idea" has now sold over 500,000 units in the US. 4 seconds ago

trickytaipei

Tricky Taipei Also in early 2018 when Zara sold this ill-fitting qipao dress. https://t.co/06rfyubq2a 4 seconds ago

hnyfairy

☼sydney*˚⁺‧͙ @nmvang Your DMs aren’t open so I’m just letting you know the tickets sold for higher I’m sorry :( 5 seconds ago


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