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The Royal Family connection to Charm City

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 02:45s - Published < > Embed
The Royal Family connection to Charm City

The Royal Family connection to Charm City

It is only natural to compare the Duchess of Sussex to the Duchess of Windsor, both divorced American women who met their prince at 34 years old.
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The Royal Family connection to Charm City

TO COMPARE THE DUCHESS OFSUSSEX TO THE DUCHESS OFWINDSOR.

BOTH DIVORCEDAMERICAN WOMAN WHO MET THEIRPRINCES AT 34 YEARS OLD.

BUTTHEY ARE UNITED IN A LIFETIMEOF SCANDAL AND CONTROVERSY.

GOAHEAD AND COMPARE BUT SOMEWILL SAY IT IS SIMPLY ASTRETCH, BUT WHAT A STORY ITIS.."WE'RE STRETCHING IT THRONEFOR HER" WHEREAS AND HERETOAND THEREFORE HARRY WONT EVENCOME CLOSE TO SNIFFING THETHRONE HE'S SIXTH IN LINETHATS A LONGER WAIT THAN ATTHE DELI AT GIANT.

"IT ALWAYSRESSURECTS CHANGING OF THEGUARD" SO POUR A NATTY BOH INTHE GOPLET THAT READSUNCROWNED ON THE RIM.

HOW ABALTIMOREAN DID THEUNTHINKABLE.

"SHE DETHORNTHE KING OF ENGLAND" WHATBIT OF BALTIMORE HERE ONBIDDLE.

WALLIS LIVED RIGHTTHERE WITH MOM.

HER NEIGHBORWAS FAMOUS AUTHOR GERTUDESTEIN.

SO HOW DO YOU END UPGOING FROM BIDDLE TOBUCKINGHAM PALACE.

"SHE HADGOINE TO A PARTY" SHE HAD METHER PRINCE.

"MADLY IN LOVE"BUT WALLIS WAS MARRIED ANDDIVORCED TWICE "NOT POPULAR AALL" BUT EDWARD WENT FULLSTEAM AHEAD AND SAID DON'TKING ME.

BUT WALLIS NEVERWANTED IT THIS WAY "SHE DIDNOT WANT TO" THEY WOULD MARRYIN FRANCE NO ROYALS WOULDATTEND.

THE TWO WOUILD COME TOBALTIMORE OFTEN.

THE TWO WEREVERY CLOSE TO OUR ROYALTY INMAYOR CLARENCE MILES VISTINGBALTIMORE AND CAROLINE COUNTY"THEY WOULD COME WHITE BANK"AND THATS HOW THE MARYLANDHISTORICAL SOCIETY GOT HERMONKEY DRESS AND ANOTHER ONESHE WORE ONCE.

AND THIS GREATPLACE ALSO GOT THE DUKE'SSUIT.

AND AT THE QUEEN MOTHERSCEREMONY, WALLIS AND EDWARDCAME BACK, SHE MET THE QUEENFOR THE FIRST TIME WHO WAS 10WHEN HER UNCLE BOLTED.

THEDUKE WAS DIE IN 72 AND WALLISWOULD PASS IN 1986.

"PRIOR TOTHAT GREENMOUNT CEMETARY" BUTWALLIS WAS ALLOWED TO BEBURIED NEXT TO HER HUSBAND ATFROGMORE HOUSE.

AND GUESS WHOUSE TO LIVE IN THE HOUSE.MEGAN AND HARRY.

SEE YOU CAN'TBURY THIS STORYNEW TONIGHT━ MARYLAND STATETROOPERS MAKING WHEREAS ANDHERETO AND THEREFORE HARRY WONTEVEN COME CLOSE TO SNIFFING THETHRONE HE'S SIXTH IN LINE THATSA LONGER WAIT THAN AT THE DELIAT GIANT.

"IT ALWAYS RESSURECTSCHANGING OF THE GUARD" SO POURA NATTY BOH IN THE GOPLET THATREADS UNCROWNED ON THE RIM.

HOWA BALTIMOREAN DID THEUNTHINKABLE.

"SHE DETHORNED THEKING OF ENGLAND" WHAT A BIT OFBALTIMORE HERE ON BIDDLE.WALLIS LIVED RIGHT THERE WITHMOM.

HER NEIGHBOR WAS FAMOUSAUTHOR GERTUDE STEIN.

SO HOW DOYOU END UP GOING FROM BIDDLE TOBUCKINGHAM PALACE.

"SHE HADGOINE TO A PARTY" SHE HAD METHER PRINCE.

"MADLY IN LOVE" BUTWALLIS WAS MARRIED AND DIVORCEDTWICE "NOT POPULAR A ALL" BUTEDWARD WENT FULL STEAM AHEADAND SAID DON'T KING ME.

BUTWALLIS NEVER WANTED IT THIS WAY"SHE DID NOT WANT TO" THEYWOULD MARRY IN FRANCE NO ROYALSWOULD ATTEND.

THE TWO WOUILDCOME TO BALTIMORE OFTEN.

THETWO WERE VERY CLOSE TO OURROYALTY IN MAYOR CLARENCE MILESVISTING BALTIMORE AND CAROLINECOUNTY "THEY WOULD COME WHITEBANK" AND THATS HOW THEMARYLAND HISTORICAL SOCIETY GOTHER MONKEY DRESS AND ANOTHERONE SHE WORE ONCE.

AND THISGREAT PLACE ALSO GOT THE DUKE'SSUIT.

AND AT THE QUEEN MOTHERSCEREMONY, WALLIS AND EDWARDCAME BACK, SHE MET THE QUEENFOR THE FIRST TIME WHO WAS 10WHEN HER UNCLE BOLTED.

THE DUKEWAS DIE IN 72 AND WALLIS WOULDPASS IN 1986.

"PRIOR TO THATGREENMOUNT CEMETARY" BUT WALLISWAS ALLOWED TO BE BURIED NEXTTO HER HUSBAND AT FROGMOREHOUSE.

AND GUESS WHO USE TOLIVE IN THE HOUSE.

MEGAN ANDHARRY.

SEE YOU CAN'T BURY THISSTORYNEW TONIGHT━ MARYLAND




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