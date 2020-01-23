TAKING A LOOK AT THE NUMBERS ONWALL STREET...DOW IS UP 12 POINTS...NASDAQ IS UP 5 POINTS...S-P500 IS DOWN 3 POINTS...AND IN LOCAL GAMING...BOYD IS UP POINT 5PERCENT...CAESARS IS UP 1 PERCENT MGMIS UP 1 PERCENT...LAS VEGAS SANDS IS UP POINT 5PERCENT WYNN IS DOWN POINT 9PERCENT RED ROCK RESORTS ISUP 1 PERCENTIN TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS..."AIRBUS" IS FACING....A -4- BILLION DOLLAR FINE.THE AIRPLANE MAKER HAS BEENUNDER INVESTIGATION OVERJETLINER SALES FOR NEARLY FOURYEARS.WITHOUT THE DEAL, IT COULD HAVEBEEN HIT WITH CRIMINAL CHARGESOF BRIBERY AND CORUPTION.AND THAT MIGHT HAVE BANNED ITFROM PUBLIC CONTRACTS IN THEU-S AND EUROPE.CHIPOTLE IS FACING...A ONE-POINT-THREE MILLIONDOLLAR FINE...FOR CHILD LABOR VIOLATIONS...IN MASSACHUSSETTS.THE STATE'S ATTORNEY GENERAL'SOFFICE SAYS...THE MEXICAN RESTAURANT CHAINHAD MORE THAN....13-THOUSAND CHILD LABORVIOLATIONS....BETWEEN 2015 AND 2019.OFFICIALS SAY...DOZENS OF CHIPOTLES HADEMPLOYEES....UNDER 18-YEARS-OLD WITHOUTPROPER WORK PERMITS.THEY'RE ALSO ACCUSED OF HAVINGTHOSE TEENS WORK FOR TOO MANYHOURS....PER WEEK.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..NEXT....ON 13 ACTION NEWS....