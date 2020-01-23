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Financial Focus:

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:15s - Published < > Embed
Financial Focus:

Financial Focus:

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

Airbus, the airplane manufacturer, is facing a $4 billion fine over a bribery and corruption scandal.

Chipotle is facing a $1.3 million fine in a child labor violation Financial Focus is sponsored by Clark County Credit Union.

Watch it weekdays on 13 Action News.
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Financial Focus:

TAKING A LOOK AT THE NUMBERS ONWALL STREET...DOW IS UP 12 POINTS...NASDAQ IS UP 5 POINTS...S-P500 IS DOWN 3 POINTS...AND IN LOCAL GAMING...BOYD IS UP POINT 5PERCENT...CAESARS IS UP 1 PERCENT MGMIS UP 1 PERCENT...LAS VEGAS SANDS IS UP POINT 5PERCENT WYNN IS DOWN POINT 9PERCENT RED ROCK RESORTS ISUP 1 PERCENTIN TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS..."AIRBUS" IS FACING....A -4- BILLION DOLLAR FINE.THE AIRPLANE MAKER HAS BEENUNDER INVESTIGATION OVERJETLINER SALES FOR NEARLY FOURYEARS.WITHOUT THE DEAL, IT COULD HAVEBEEN HIT WITH CRIMINAL CHARGESOF BRIBERY AND CORUPTION.AND THAT MIGHT HAVE BANNED ITFROM PUBLIC CONTRACTS IN THEU-S AND EUROPE.CHIPOTLE IS FACING...A ONE-POINT-THREE MILLIONDOLLAR FINE...FOR CHILD LABOR VIOLATIONS...IN MASSACHUSSETTS.THE STATE'S ATTORNEY GENERAL'SOFFICE SAYS...THE MEXICAN RESTAURANT CHAINHAD MORE THAN....13-THOUSAND CHILD LABORVIOLATIONS....BETWEEN 2015 AND 2019.OFFICIALS SAY...DOZENS OF CHIPOTLES HADEMPLOYEES....UNDER 18-YEARS-OLD WITHOUTPROPER WORK PERMITS.THEY'RE ALSO ACCUSED OF HAVINGTHOSE TEENS WORK FOR TOO MANYHOURS....PER WEEK.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..NEXT....ON 13 ACTION NEWS....



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