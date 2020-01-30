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Search for newborn continues after dad of missing South Florida child found dead in Pasco County

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:17s - Published < > Embed
Search for newborn continues after dad of missing South Florida child found dead in Pasco County

Search for newborn continues after dad of missing South Florida child found dead in Pasco County

The Pasco County Sheriff's Office confirmed that the child's father, 49-year-old Ernesto Caballeiro, was found dead.
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Search for newborn continues after dad of missing South Florida child found dead in Pasco County

ANDREW.

THE ONE WEEK OLD'SDISAPPEARANCE..

TRIGGERING ASTATEWIDE AMBER ALERT.

THATCAME ..

AFTER THE BODIES OFHIS MOTHER..

GRAND-MOTHER ..AND GREAT GRAND- MOTHER..

WEREFOUND IN A SOUTH FLORIDA HOMELAST NIGHT.

RIGHT NOW ..REPORTER 'JULIE SALOMONE' ..IS IN PASCO COUNTY ..

WHEREAUTHORITIES ARE CANVASSING ANAREA ..

AFTER THE BABY'S DAD..

IS FOUND*DEAD.<< INTRO: DEPUTIES STILLSEARCHING AT THIS HOUR INPASCO COUNTY FOR THAT MISSINGNEW BORN ....AFTER THEYDISCOVERED THE BABY'S FATHERDEAD IN THE WOODS.

(VO) THEPASCO COUNTY SHERIFF SAYS AVAN WAS LOCATED THIS AFTERNOONIN A RURAL AREA.... THE BABY'SFATHER WHO WAS THE SUBJECT OFAN AMBER ALERT WAS FOUNDDECEASED BY A SELF- INFLICTEDGUNSHOT WOUND.... THERE WERESOME OLD RECEIPTS AND APACIFIER FOUND IN THE VAN, BUTNO SIGNS OF THE 1 WEEK OLDBABY.

<2:47 "THE BIGGEST THINGFOR US, LIKE EVERYBODY ELSE INTHE STATE OF FLORIDA,EVERYBODY WATCHING THIS, ISTHAT WE ARE LOOKING FOR THEBABY.

ANYBODY WITH ANYINFORMATION PLEASE NOTIFY LAWENFORCEMENT ALL WE CARE ABOUTRIGHT NOW IS THAT WE GET THATBABY BACK." 2:58




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Shanthyer

Shanthyer RT @AshleighWalters: CONTINUE TO SHARE: Search for newborn baby continues after father of missing South Florida boy found dead. Search bega… 26 minutes ago

cdmtx65

Claudia RT @lawyermarketer: Search for newborn continues after dad of #missing South Florida child found dead in Pasco County https://t.co/ZOzhAvn2… 1 hour ago

MISHAC17

~MishaC111~ AMBER ALERT UPDATE: Dad of missing South Florida newborn found dead; search continues for 1-week-old baby https://t.co/Ld9BZF2J3p 3 hours ago

francisco120282

FRANCISCO Search for baby continues after dad of missing South Florida boy found dead - https://t.co/58JW5xBBC8 4 hours ago

keylimegirl0323

mkeegan RT @850WFTL: Sheriff's officials in Pasco County said during a news conference that a woman who was reportedly also in the vehicle may have… 4 hours ago

pautauros

Londiern RT @WPTV: UPDATE: Search for baby continues after dad of missing South Florida boy found dead https://t.co/zd0yzw6FPq https://t.co/335UUBuL… 5 hours ago

lawyermarketer

Sandra Del Tiempo Search for newborn continues after dad of #missing South Florida child found dead in Pasco County https://t.co/ZOzhAvn2kc 5 hours ago

LifeIsSweetBaby

Lynn Robertson Search for newborn continues after dad of missing South Florida child found dead in Pasco County https://t.co/CI9rTZ0ztu 6 hours ago


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