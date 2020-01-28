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Man dies after being found shot in Antioch parking lot

Video Credit: NewsChannel 5 Nashville - Duration: 01:15s - Published < > Embed
Man dies after being found shot in Antioch parking lot

Man dies after being found shot in Antioch parking lot

Metro Police say they’re trying to piece together what led to the deadly shooting of a man in the parking lot of an Antioch apartment complex.
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Man dies after being found shot in Antioch parking lot

WE WILL SEND IT BACK TO YOU INTHE STUDIO.AND POLICE FOUND A MAN DEAD INAN APARTMENT COMPLEX APARTMENT.SO FAR POLICE HAVE NOT ARRESTEDANYONE.THIS ALL STARTED WHEN THEY GOTTHE CALL AND SAW THE MAN JUSTLYING IN BETWEEN TWO CARS ATTHAT PARABLINGING LOT AS WELL.IT HAS BEENED AROUND 9:00 ANDTHIS COMPLEX ON HICKORY HALLOWTRACE POLICE SAY THE VICTIM WASSHOT ONE IN THE BACK OF THE HEADAND EVENTUALLY TAKEN TOVANDERBILT MEDICAL CENTER WHEREHE LATER ON DIED.WE ARE NOT BEING TOLD WHAT LEDTO THE SHOOTING BUT NO RUN ANDCAME ONLY ONE MONTH INTO THEYEAR AND THERE HAVE BEEN SIXCONFIRMED HOMICIDES IN 2020ALONE.FIVE CASES A AN AND THE MOST KREAND THIS IS AN ONGOINGINVESTIGATION AT THE MOMENT.WE




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