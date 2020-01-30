Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > City of Boise Women 100

City of Boise Women 100

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:32s - Published < > Embed
City of Boise Women 100City of Boise Women 100
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

City of Boise Women 100

SUFFRAGE.WEDNESDAY ALSOMARKED THEBEGINNING OF THECITY OF BOISE'SCELEBRATION OF THE100TH ANNIVERSARYOF THE 19THAMENDMENT.THE CITY'SDEPARTMENT OFARTS AND HISTORYHOSTED AN OPENRECEPTION AT BOISECITY HALL..FEATURING THEOPENING OF ATRAVELING EXHIBITFROM THE NATIONALWOMAN'S PARTYCALLED "STANDINGTOGETHER: WOMEN'SONGOING FIGHT FOREQUALITY."BOISE MAYORLAUREN MCLEANALSO DECLARED THEDAY BOISE SUFFRAGEDAY... MARKING HERFIRSTPROCLAMATION ASMAYOR.EVENTS AREHAPPENING ALL THISYEAR TO MARK THEANNIVERSARY..

JUSTHEAD TO BOISE ARTS




You Might Like


Tweets about this

stephjarv

Stephanie Jarvis Smart money smart women #adultingmadefun #modernwoodmen lots of people taking advantage of a free financial analysi… https://t.co/yvTKh1ulTu 1 week ago

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.