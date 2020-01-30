City of Boise Women 100

SUFFRAGE.WEDNESDAY ALSOMARKED THEBEGINNING OF THECITY OF BOISE'SCELEBRATION OF THE100TH ANNIVERSARYOF THE 19THAMENDMENT.THE CITY'SDEPARTMENT OFARTS AND HISTORYHOSTED AN OPENRECEPTION AT BOISECITY HALL..FEATURING THEOPENING OF ATRAVELING EXHIBITFROM THE NATIONALWOMAN'S PARTYCALLED "STANDINGTOGETHER: WOMEN'SONGOING FIGHT FOREQUALITY."BOISE MAYORLAUREN MCLEANALSO DECLARED THEDAY BOISE SUFFRAGEDAY... MARKING HERFIRSTPROCLAMATION ASMAYOR.EVENTS AREHAPPENING ALL THISYEAR TO MARK THEANNIVERSARY..
JUSTHEAD TO BOISE ARTS