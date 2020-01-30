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Coronavirus fears clearing shelves

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:49s - Published < > Embed
Coronavirus fears clearing shelves

Coronavirus fears clearing shelves

The World Health Organization declared a public health emergency due to the coronavirus outbreak.
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Coronavirus fears clearing shelves

THATFROM CLEARING FACE MASKS OFFSTORE SHELVES.

SOME STORESACROSS THE COUNTRY..

AND INSOUTH FLORIDA ARE SOLD OUT.WPTV NEWSCHANNEL 5QUESADA IS LIVE AT THE PALMBEACH INTERNATIONAL AIRPORTWITH WHAT YOU NEED TO KNOW IFYOUYOURSELF FROM GETTING SICK&THE ONLY MASKS WE COULD FINDTODAY WERE THESE- WHICH DONT DO MUCH EXCEPPREVENT YOU FROM BREATHING INDUST& HEALTH EXPERTS SAYTHEREWHAT MASKS COULD ACTUALLYPROTECT YOU IF YOUON A PLANE& BUT WEALL TYPES OF BREATHING MASARE SELLING OUT.12:44:46 NORMALLY WE KEEP OURSURGICAL MASKS OVER HERE THEGERM MASK, THE DUST MASK THEEAR LOOP MASK THIS HAS BEENEMPTY SINCE LAST FRIDAY ALLENRUTLAND RUNS GREENON PALM BEACH.

HE SAYS MORECUSTOMERS ARE SEARCHING FORSURGICAL MASKS& RUTLAND SAYSMOST OF THOSE CUSTOMERS ARETRAVELING AND CONCERNED WITHBEING NEAR PEOPLE WHO HAVEBEEN TO OR ARE COMING BACKFROM CHINA&.WHERE A DEADLYCORONAVIRUS OUTBREAK PLAGUESCERTAIN CITIES..

HE SAYS ITABOUT TO BE A WEEK SINCE HEBEEN SOLD OUT OF MASKS&AND HISWHOLESALERS DONEITHER.

12:46:13 THEY DONHAVE ANYTHING AND THEY HAVENGOT A CLUE WHEN ITS GOING TOBE UNAVAILABLE THEMANUFACTURER PROBABLY WERENPREPARED FOR THIS WE ALSONOTICED TWO VENDORS ON AMAZONSOLD OUT OF THE N95 RESPIRATORMASKS THAT HAVE A FILTER&IF YOUBY PLANE- EXPERTS SAY DONPANIC AND CANCEL YOUR TRIP&.TRAVEL AGENCIES SAY JUST TALKWITH YOUR AGENT OR AIRLINE &THEYCORONAVIRUS AROUND THE WORLD&LIVE FROM PBIA MQ WPTV NC 5.THE LOCAL STUDENTS QUARANTINED




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