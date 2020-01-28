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Coronavirus travel concerns

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:07s - Published < > Embed
Coronavirus travel concerns

Coronavirus travel concerns

The World Health Organization declared a public health emergency due to the coronavirus outbreak.
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Coronavirus travel concerns

CORONAVIRUS IS NOW CONSIDEREDA GLOBAL HEALTH EMERGENCY.THAT ACCORDING TO THE WORLDHEALTH ORGANIZATION TODAY.

ITALSO APPEARS TO BE SPREADINGIN THE U-S..

AND FLIGHTS INAND OUT OF CHINA ARE CANCELEDTO TRY TO KEEP IT FRSPREADING FURTHER.WPTV NEWS CHANNEL FIVEMICHELLE QUESADA JOINS US LIVEFROM PALM BEACH INTERNATIONALAIRPORT WITH WHAT YOU SHOULDKNOWWE NOW KNOW IT'S SPREAD FROMPERSON TO PERSON FOR THE FIRSTTIME.

ITTRAVELERS..

WHO ARE CLEARITHOSE MEDICAL MASKS OFF OFSTORE SHELVES.PALM BEACH TRAVEL AGENTS ARERE-ROUTING CLIENTS WHO HADCONNECTING FLIGHTS IN CHINA&.AS OF THIS MORNING ALL FLIGHIN AND OUT OF CHINA HAVE BEENCANCELLED AND CONNECTINGFLIGHTS IN CHINA HAVE BEENCANCELLED SO THAT HAS ACREATED A SITUATION WHERE WEHAVE HAD TO REROUTE CLIENTSWHO MAY BE TRAVELING TOSINGAPORE THROUGH CHINA ANNIDAVIS SAYS THEYCALLS FROM CLIENTS ASKING IFTHEY SHOULD BUY A BREATHINMASK BEFORE TRAVELING ON APLANE& FEW OF THE PROBLEMSTHAT WEWETHOSE BREATHING MASKS AREINEFFECTIVE AT ACTUALLYKEEPING OUT SOME OF THOSEGERMS THATPEOPLE FROM CLEARING THESHELVESOF PALM BEACH - OWNER ALLENRUTLAND SAYS HEALL MASKS FOR A WEEK.

ITS BEENUNAVAILABLE IVE GOT 3WHOLESALERS AND NONE OF THEMHAVE ANY IN STOCK DAVIS SAYSTALK WITH YOUR TRAVEL AGENT ORAIRLINE IF YOUABOUT AN UPCOMING TRIPALWAYS TAKE SANITARYPRECAUTIONS AT AIRPORTCLEANING YOUR SEATBACKPOCKETS, YOUR TRAY TABLES,YOUR SEATBELT, THE AIR VENTS IMEAN THATS SOMETHING YSHOULD ALWAYS DO YOU KNOW YOURCHANCE OF GETTING THE REGULARFLU IN AN AIRPLANE IS PROBABLY100 TIMES MORE LIKELY THCONTRACTING THE CORONAVIRUSTRAVEL AGENTS SUGGESTCONSIDERING TRAVEL INSURANCEIN LIGHT OF WHATCONSIDERED A GLOBAL HEALEMERGENCY..

AND READING THEFINE PRINT ON THE CANCELATIONPOLICY.

LIVE FROM PBIA - MQ -WPTV NC 5.WE ARE ON TOP OF BREAKING NEWSIN FORT PI



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