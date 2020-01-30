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Jennifer Lopez, Shakira speak about Super Bowl LIV Halftime Show

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:59s - Published < > Embed
Jennifer Lopez, Shakira speak about Super Bowl LIV Halftime Show

Jennifer Lopez, Shakira speak about Super Bowl LIV Halftime Show

Two of most electrifying and explosive names in entertainment got fans fired up on Thursday for the Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show!
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Jennifer Lopez, Shakira speak about Super Bowl LIV Halftime Show

DOWN TO KICK-OFF..

IN SOUTHFLORIDA!

OUR NEWSCHANNEL 5TEAM ..

IS SPREAD OUT TONIGHT..

COVERING THE FESTIVITIES.JAY CASHMERE BEGINS OURCOVERAGE ..

AT HARD ROSTADIUM.

JAY?((JAY SCENE SETTER))BESIDES THE GAME..

FANS WIALSO BE TUNING IN..

FOR THEBIG HALFTIME SHOW!

AND FOR TFIRST TIME ..

IN SUPER BOWLHISTORY..

TWO LATINAS WILLHEADLINE!

JENNIFER LOPEZ ..AND SHAKIRA.

THE GLOBALSUPERSTARS... ARE PROMISINGMORE SONGS ..

DANCERS ..

ANDTHE MOST*UNIQUE AND COMPLEX12-MINUTE PERFORMANCE ..

TWORLD HAS EVER SEEN!“WHEN I THINK OF ALL THELITTLE GIRLS OF THE WORLD TOBE ABLE TO HAVE THAT TO SEETHAT TOO LATINAS DOING THAT ATTHIS TIME ITEMPOWERING FOR US”“ ITVERY IMPORTANT FOR US TOCONVEY A MESSAGE OF UNITY ANDALSO WHAT A RELEVANT FORCE THELATIN COMMUNITY IS IN THCOUNTRY” THE LADIES WOULDN'THINT ..

IF THEY'LL PERFORM ..WITH ANY SPECIAL GUESTS.

DEMILOVATO ..

KICKS OFF THE GA..

WITH THE NATIONAL ANTHEM.ITSUPER BOWL CAME TO SOUTHFLORIDA ..

AND IT SHOWS.

THEN-F-L REPORTS DOUBLE-DIGITINCREASES IN ATTENDANCE AT THEEVENTS.

AS ARTHUR MONDALE SHOWUS..

A LOT OF PEOP



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