वाराणसी: कचहरी में वकील ने की खुदकुशी, नौ मंजिला न 2 weeks ago < > Embed Video Credit: HT Digital Content - Duration: 02:26s - Published वाराणसी: कचहरी में वकील ने की खुदकुशी, नौ मंजिला न वाराणसी में जिला मुख्यालय स्थित कचहरी परिसर में गुरुवार की सुबह अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने नौ मंजिला निर्माणाधीन भवन की छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना के आधे घण्टे बाद पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर थोड़ी ही देर में दर्जनों अधिवक्ता जमा हो गये। मौके पर पहुंचे एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने भवन की छत, घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही सफाई कर रहे कर्मचारियों से पूछताछ की। live hindustan, hindustan live, varanasi, uttar pradesh, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, Varanasi news, today Varanasi news, Advocate in Varanasi, Court, committed suicide, Prashant Kumar Singh in court, nine-storey under-construction building, jumped from roof, Prashant died in court, lawyer gave life in court, Prashant Singh died in court Lawyer jumped from new building, lawyer jumped from new building, वाराणसी, कचहरी में अधिवक्ता ने, खुदकुशी की, कोर्ट में प्रशांत कुमार सिंह, नौ मंजिला निर्माणाधीन भवन, छत से छलांग लगाई, कोर्ट में प्रशांत ने जान दी, कोर्ट परिसर में वकील ने जान दी, कचहरी में प्रशांत सिंह ने जान दी, कोर्ट नई बिल्डिंग से कूदा वकील, वकील नई बिल्डिंग से कूदा

