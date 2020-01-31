Economic Survey tabled in the Parliament: Economic growth at 6-6.5% in fiscal year from april 1st
A DAY BEFORE THE PRESENTATION OF THE UNION BUDGET 2020, UNION FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN TODAY TABLED THE ECONOMIC SURVEY 2020 IN THE HOUSE in the budget session.
THE FIRST PHASE OF THE SESSION WILL CONCLUDE ON FEBRUARY 11, WHILE THE SECOND PART OF THE SESSION WILL BEGIN FROM MARCH 2 AND END ON APRIL 3.
ECONOMIC SURVEY 2020 PROJECTS ECONOMIC GROWTH AT 6-6.5 PERCENT IN THE FISCAL YEAR STARTING APRIL 1.
FY20 GDP SEEN AT 5 PERCENT.