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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 31, 2020

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:59s - Published < > Embed
13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 31, 2020The Jan. 31, 2020, morning weather forecast for Las Vegas.
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13 First Alert Las Vegas morning forecast | Jan. 31, 2020

EVENING TO 25-35 MPH, AND ASTHOSE WINDS SHIFT TO THENORTHWEST MONDAY MORNINGTEMPERATURES WILL DROP TO THEUPPER 30S (IT WILL FEEL LIKETHE 20S).THERE MAY EVEN BE A FEW SNOWSHOWERS IN LAS VEGAS SUNDAYNIGHT INTO MONDAYMORNING!

HIGHS BARELY REACH50 AS 25-35 MPH WINDSCONTINUE ON MONDAY.TEMPERATURES DROP TO THE LOW30S MONDAY NIGHT (WIND CHILLSCOULD DIP TO THETEENS AS WINDS LINGER AT 15-25MPH).STILL A TAD BREEZY TUESDAY WITHSUN AND HIGHS BARELY NEAR 50.BACK BELOW FREEZING TUESDAYNIGHT, BUTCALM CONDITIONS WEDNESDAY WITHHIGHS IN THE MID 50S AND PARTLYCLOUDY CONDITIONS.AFTER A MORNING IN THE UPPER30S, SUNSHINE SENDS HIGHS TOTHE MID 60S THURSDAY AFTERNOON.TECHNOLOGY IS CHANGING DEMANDSFOR WORKERS FASTER THAN WE CANKEEP UP.TECHNOLOGY IS CHANGING DEMANDSFOR WORKERS - FASTER THAN WECAN KEEP UP.RIGHT NOW--- THERE IS A NEEDFOR MIDDLE SKILLED WORKERS LIKEELECTRICANS AND HEALTHCARETODAY TO THE LOW 70S SATURDAYAND SUNDAY!

LOWS THE NEXTCOUPLE NIGHTS WILL REMAIN INTHE 40S.SOUTHWEST WINDS WILL PICK UPSUNDAY AFTERNOON AND EVENING TO25-35 MPH, AND AS THOSE WINDSSHIFT TO THE NORTHWEST MONDAYMORNING TEMPERATURES WILL DROPTO THE UPPER 30S (IT WILL FEELLIKE THE 20S).THERE MAY EVEN BE A FEW SNOWSHOWERS IN LAS VEGAS SUNDAYNIGHT INTO MONDAY MORNING!HIGHS BARELY REACH 50 AS25-35 MPH WINDS CONTINUE ONMONDAY.TEMPERATURES DROP TO THE LOW30S MONDAY NIGHT (WIND CHILLSCOULD DIP TO THE TEENS AS WINDSLINGER AT 15-25 MPH).




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