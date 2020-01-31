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Restaurant returns $5,000 tip

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:43s - Published < > Embed
Restaurant returns $5,000 tip

Restaurant returns $5,000 tip

David House meant to leave a $5 tip at a restaurant in Portland, Oregon.

Instead, $5,000 was taken out of his account.

Fortunately.

The restaurant owner was looking for House to return the money.
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Restaurant returns $5,000 tip

HE MEANT TO LEAVE A 5 DOLLARTIP -- BUT LEFT 5 THOUSANDINSTEAD.DAVID HOUSE REALIZED THEMISTAKE AFTER CHECKING HIS BANKACCOUNT -- AND NOTICING ALL HISMONEY WAS GONE!

HE SAYS HEWENT TO STRAIGHTEN IT OUT WITHTHE BANK, BUT LITTLE DID HEKNOW THE RESTAURANT OWNER HADBEEN TRYING TO TRACK HIM DOWNTHINKING THE LARGE TIP MIGHT'VEBEEN A MISTAKE.AND OF COURSE -- THE OWNERRETURNED THE MONEY.--SOT-- ONIEL ORTIZ/SAN FELIPETAQUERIA "JUST THINKING THISCOULD ABOUT IT THAT THIS COULDHAPPEN TO ANYONE, YOU KNOW?

ANDTO BE ABLE TO CLOSE IT, TO FINDHIM, TO MAKE A NEW FRIEND, NEWCUSTOMER, IT WAS GREAT."AND THE OWNER DID NOT JUSTRETURN THE TIP - HE ALSO PAIDFOR THE BEER HOUSE HADINITIALLY PURCHASED.LETS GO TO JUSTIN FOR A LOOK ATHIS SUPER 7 DAY FORECAST




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Mici_Drop

MyMixtape_❤iXi RT @JlMlNJlGERS: On an ep of Superman Returns, trot singer Jang Yoonjung’s husband asked her for restaurant recommendations in Busan for hi… 1 minute ago

1stbornAmerican

Katie Kudos to you, @chickfila employee Chase of McDonough, Georgia! https://t.co/9fBBDXEmSV #ATL #GA #HonestyIsTheBestPolicy 6 minutes ago

fallschurch

Falls Church FCNP: Get Ready, Little City, Falls Church Restaurant Week Returns Next Month https://t.co/oGzvQ60PgI https://t.co/OBlzJxWxjO 56 minutes ago

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