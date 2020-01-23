Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > P.J. Whelihan's Helps CBS3 Get Ready For Super Bowl Sunday

P.J. Whelihan's Helps CBS3 Get Ready For Super Bowl Sunday

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:36s - Published < > Embed
P.J. Whelihan's Helps CBS3 Get Ready For Super Bowl Sunday

P.J. Whelihan's Helps CBS3 Get Ready For Super Bowl Sunday

Chef Richfried Rich stopped by with some of the restaurant's signature chicken wings.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

P.J. Whelihan's Helps CBS3 Get Ready For Super Bowl Sunday

IT IS SUPER BOWL WEEKENDAND IN ADDITION TO THEFOOTBALL THERE IS ALSO THEFOOD.OF COURSE, THE FOOD.HAVE ONE HAS THEIR FAVORITEGAME DAY SNACKS BUT ONE PARTYSTAPEL, CHICKEN WINGS, OFCOURSE AND WE HAVE CHEF RICHFREDRICK CULINARY DIRECTORWITH PJ WHEELIHANS RESTAURANTGROUP JOINING AS YOU HEAD OFTHE BIG GAME ON SUNDAY THISSPREAD LOOKS FANTASTIC.WE CANNOT WAIT.LETS DIG IN AND TELL USWHAT WE HAVE HERE.WE WILL START WITH OURBUFFALO CHICKEN DIP.HERE YOU HAVE GREAT FLAVORS OFTHE BUFFALO CHICKEN WITHOUTALL OF THE MESSY FINGERS.HOW MANY WINGS DO YOU SELFYEAR.WE SELL OVER 11 MILLIONWINGS A YEAR.WOW.OKAY.SO GIVE US A VARIETY.LETS START WITH.THAT WHILE DOING THAT I WILLSTART EATING.GREAT.THESE ARE OUR HOT AND HONEYWINGS.THESE ARE MORE POPULAR WINGSAUCES.NEXT HOT WINGS IN THE CENTER.AND THEN, BRAVE ENOUGH WE HAVEOUR INFERNO WINGS.THESE ARE GOOD.UM-HMM.WELL, SPEAKING OF THESAUCE, YOU HAVE ALSO GOT WRAPSHERE, AND THAT THAN CONTACT BEDIFFERENT TYPES OF SAUCE.SO HERE WE HAVE BUFFALOCHICKEN WRAPS, MADE WITHSHREDDED LETTUCE, TOMATOES,TOSSED WITH OUR OWN FLAVOR ANDYOU CAN HAVE THEM IN ANY 12SIGNATURE SAUCES.DID YOU TRY HONEY.I TRIED HONEY.I WANT TODD TRY ALL OFTHESE.YOU DESCRIBE THIS AS.HOT WINGS.HOT.SO THIS IS ONE OF THE MOREPOPULAR WINGS.YES.HERE WE GO.OH, THEY ARE HOT.BUFF LE SPICY BUFFALO.YES, THAT IS TRUE.SO YOU WORK YOUR WAY UP TOTHE INFERNO WINGS.I THINK WILL TRY THEINFERNO WINGS.THESE ARE ESPECIALLY HOT.THESE ARE OUR HOTTEST WINGSRIGHT NEW TODAY.OKAY, ALL RIGHT.GIVE IT A SHOT.HOW ARE YOU DOING, JIM.THOSE ARE HOT.OH, MY GOODNESS.THIS IS HOT.IT IS NOT FOR THE FAINT OFHEART.FOR PEOPLE.NOT TOO BAD I DON'T THINK.CAN YOU SHOW US WHAT WE CANDO.SO HERE WE HAVE ONE OF OURFEATURE SAUCES, A HOT CHICKENWING.THIS ONE IS NOT QUITE AS HOTAS, THE INFERNO WINGS AND THATIS A GREAT FLAVOR.WELL, THE SECRET TO TOSSYOUR WINGS AND MAKE SURE YOUCOMPLETELY COATED IT.GIVE IT A NICE TOSS.THOSE HOT WINGS ARE REALLY



Recent related news from verified sources

After 50 years of waiting, Kansas City ready for Super Bowl

KANSAS CITY, Mo. (AP) — After 50 years of frustration, Kansas City football fans are ready to party...
Seattle Times - Published

BenQ TK850 4K UHD HDR-PRO DLP projector is ready for Super Bowl LIV

Super Bowl LIV is a little more than a week away, airing on February 2 -- a Sunday, of course. If you...
betanews - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

WATCH: Donkeys At Maryland Zoo Predict Winner Of Super Bowl 54 [Video]WATCH: Donkeys At Maryland Zoo Predict Winner Of Super Bowl 54

The Maryland Zoo says its "local football experts" have picked the team they expect to win the Super Bowl this Sunday. Credit: Maryland Zoo

Credit: WJZ Baltimore     Duration: 00:24Published

WEB EXTRA: Gondola Outside Hard Rock Stadium Takes Flight [Video]WEB EXTRA: Gondola Outside Hard Rock Stadium Takes Flight

Super Bowl 54 fans will be flying high at Hard Rock Stadium Sunday thanks to the new gondola ride built outside of the stadium.

Credit: CBS4 Miami     Duration: 02:47Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.