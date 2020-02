Saoirse Ronan couronnée ambassadrice de l'Irish Film Institute on January 31, 2020 < > Embed Video Credit: Wibbitz - Bang Entertainment - Duration: 01:21s - Published Saoirse Ronan couronnée ambassadrice de l'Irish Film Institute Saoirse Ronan couronnée ambassadrice de l'Irish Film Institute La star des Filles du Docteur March agira ainsi comme une représentante de l'institut, de leur travail, leurs expositions, leur préservation, et leur éducation pendant les trois prochaines années. Elle a partagé à ce sujet : Évidemment, l'institut lui-même est incroyablement reconnaissant que l'actrice les ait rejoints. Le directeur Ross Keane a ajouté : Saoirse a effectivement fait des prouesses ces derniers temps puisqu'elle a été nommée aux Oscars ainsi qu'aux British Academy Film Award (BAFTA). 0

