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Lakers Honor Kobe Bryant In First Game Since His Death

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:03s - Published < > Embed
Lakers Honor Kobe Bryant In First Game Since His DeathAlexandria Hoff reports.
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Lakers Honor Kobe Bryant In First Game Since His Death

FOR SENATORS TO SPEAK ON THEFLOOR.WELL ANDING RIGHT NOW THELAKERS ARE PLAYING THEIR FIRSTGAME SINCE KOBE BRIPT'S DEATH.DROOE HOF JOINS US INSTUDIO WITH THE HEARTWRENCHING TRIBUTE FROM THETEAM.ALEX.IRONICALLY UKEE, JESSICA,THE LAKERS TEAM FOUND OUTABOUT THE DEATH WHILE FLYINGBACK TO PHILADELPHIA.THEY WERE INTERTWINED ONCEAGAIN.TONIGHT, KOBE AND DAUGHTERGIANNA COURT SIDE STREETS WEREDRAPED WITH JERSEYS AND BOWCASE OF ROSES.FOR SIX DAYS NAY ROW FANSGATHERED OUTSIDE THE SAMECENTER IN LOS ANGELES AND THEYCARRIED FLOWERS, CAPPEDLEESAND GRIEF.WE'RE ALL STILL GRIEVINGAND HURTING AND I KNOW YOUKNOW OUR LAKERS THEY'RE GOINGTO DO IT RIGHT.THE STILL RAW EMOTIONMOVED INSIDE FRIDAY INPREPARATION OF THE LAKER'SMATCH-UP OF TRAIL BLAZERSERSEATS IN YELLOW JERSEYS HALFWITH 8 AND HALF 2 4 BRYANTWORE BOTH NUMBERS DURING 20YEAR CAREER WITH TEAM.AFTER ALL THIS IS IS THE HOUSETHAT KOBE BUXT.AS A TRIBUTE BEGANKHACHBTS KOBE RANG OUT.THE LIGHTS DIMMED AND USHERFRIENDED APLAYSING GRACE♪♪♪♪AND IMAGES OF FRIB UNITEDSTATES FROM YOU AROUND THECOUNT YAIP WORLDS PLAYED OUTFOR THE CROWD ALL IN MYOPINION NAMES WERECOMMORATEING AND KOBE WASREMEMBERED FOR MOST IMPORTANTROLE.KOBE WAS BORN A BASKETBALLPLAYER AND HE WAS A BE LOVEDHUSBAND, AN AUTHOR,PHILANTHROPIST, KOS AR, EMMYAND AWARD WINNER AND MOSTIMPORTANTLY A FATHER OF FOURBEAUTIFUL DAUGHTERS.THE STAPLE CENTER SENATEHON FOR FOR 2 HAD SECONDS OFSILENCE.THIS TRIBUTE BY THE LAKERS ISFOLLOWED BY A SATURDAY TRIBUTETO BRYANT AT LOWER MERION HIGHSCHOOL IN AARDMORE.THAT WILL TAKE PLACE 1 P.M.BETWEEN BOYS AND GIRLSBASKETBALL SGLAIMZ OF COURSEBRYANT GRADUATED FROM LOWERMERION NICE 1996 AND LED THE



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