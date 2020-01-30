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Super Bowl spread ideas

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Super Bowl spread ideasChris Norton from Who's On Third shares some Super Bowl spread ideas
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Super Bowl spread ideas

AND TAKING A MIAMI AT THE HARDROCK STADIUM AHEAD OF THESUPER BOWL... AGAINST THE49ERS AND THE CHIEFS-WE HAVE CHRIS NORTON FROMWHO'S ON THIRD TO SHOW USTHREE THINGS THAT ARE BUDGETFRIENDLY AND EASY TO MAKE FORYOUR SUPER BOWL PARTY SPREAD.SO CHRIS WHAT ARE WE MAKINGTODAY?-BUFFALOCHICKEN DIP-NACHOS-BUFFALOWINGSingredients-for dip - creamcheese, hot sauce, shreddedchicken-for nachos - tortillachips, nacho cheese, pico degallo-for buffalo wings -wings - hot sauceDEALS HAPPENING AT WHO'S ONSTILL AHEAD ON LIVE AT STILLAH




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