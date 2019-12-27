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Families enjoy free admission at Zoo Boise

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 00:48s - Published < > Embed
Families enjoy free admission at Zoo Boise

Families enjoy free admission at Zoo Boise

The Valentine's Day-themed Wild at Heart event offers Idaho families free admission every February.
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Families enjoy free admission at Zoo Boise

WHOLE YEAR WHEREIDAHOANS CAN GETINTO "ZOO BOISE"FOR FREE...TODAY WAS ONE OFTHOSE DAYS!THE "WILD AT HEART"EVENT IS A FEBRUARYTRADITION..

HELPINGTO CELEBRATEVALENTINES DAY.ZOOKEEPERS GIVEANIMALS SPECIALTREATS AND GIFTS..WHILE VISITORS CANEXPLORE FACEPAINTING..

PHOTOOPS..

AND ANIMALDEMONSTRATIONS.""IT'S A WAY THAT WEWANT TO THANK THECOMMUNITY FOR ALLTHE SUPPORT THATTHEY GIVE TO THEZOO.

WE OPENED UPA LOT OF NEWEXHIBITS LAST YEAR,WE'VE GOT ANUMBER OF DONORSWHO SUPPORT THAT.SO THESE DAYS AREA WAY THAT WE CANMAKE SURE THAT THEZOO IS AVAILABLE TOEVERYBODY AND WECAN THANK TOCOMMUNITY ASWELL.""AS YOU CAN SEE... ITWAS A VERYPOPULAR PLACE TOBE TODAY!HUNDREDS OFFAMILIES TAKINGADVANTAGE OF FREEADMISSION.KIDS COULD ALSOMAKE VALENTINESTODAY FOR THEIRFAVORITE ZOOANIMALS.WHILE SP




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