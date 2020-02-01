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Town of Hamburg worried about Governor Cuomo's plan to end casino payments

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Town of Hamburg worried about Governor Cuomo's plan to end casino payments

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New York Governor Andrew Cuomo, as part of his proposed Executive Budget, wants to end Video Lottery Terminal (VLT) Aid for municipalities outside the City of Yonkers.
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Town of Hamburg worried about Governor Cuomo's plan to end casino payments

AN ERIE COUNTYLEGISLATOR... WHOREPRESENTSHAMBURG... ISPROMISING TO FIGHT APROPOSAL INGOVERNOR CUOMO'SEXECUTIVE BUDGET...THAT WOULDELIMINATE VIDEOLOTTERY TERMINALREVENUE INHAMBURG.DURING THE LASTFISCAL YEAR .

.

.

865-THOUSAND DOLLARSWAS PAID TOHAMBURG FORHOSTING A CASINO ATTHE FAIRGROUNDS.ANOTHER 288-THOUSAND DOLLARSWAS PAID TO ERIECOUNTY.THE HAMBURG TOWNSUPERVISOR SAYSWITHOUT THATMONEY... SERVICESCOULD BE CUT...EMPLOYEES LAIDOFF... AND THERECOULD EVEN BE APROPERTY TAXINCREASE OF MORETHAN NINE-PERCENT.TODAY... ERIE COUNTYLEGISLATOR JOHNGILMOUR RELEASED ASTATEMENT THATREADS..

IN PART,"CUTTING OVER $1MILLION DOLLARSFROM THE TOWN OFHAMBURG AND ERIECOUNTY ISCOMPLETELYUNACCEPTABLE IN MYOPINION, AND I WILLBE CLOCKING IN ARESOLUTIONSTRONGLY OPPOSINGTHESE EFFORTS."THE GOVERNOR'SOFFICE TOLD US THE"SALES TAX" BENEFITSOF COMMUNITIESHOSTING ARACINO....FAROUTWEIGHS ANYCOSTS WITH HAVINGIT.ON MONDAY THETOWN BOARD WILLALSO DISCU




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