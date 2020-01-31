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Glorious Super Bowl Sunday forecast

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Glorious Super Bowl Sunday forecast

ON SUNDAY."NOT TO MENTION, KATIE HORNER ISHERE.I FLUBBED A LITTLE AND SAID70’S.KATIE: KNOW, YOU WERE RIGHT ON.IT IS JUST THE COUNTIES SOUTHTHAT WILL HAV 70’S.WE WILL SEE SOME 70’S TODAY.OUR FORECAST HIGH IS 67 FOR THEOFFICIAL TEMPERATURE AT KCI.LOOK AT THAT, THE NORMAL HIGH ASDEGREES.OUR LOW THIS MORNING WAS MORETYPICAL OF A NORMAL HIGHTEMPERATURE.OUR HIGH OF 67 IS NOT FAR FROMTHE RECORD.THE RECORD IS 69, SO IF CODY’SFORECAST IS RIGHT, WE WILL HAVEA NEW RECORD, AND I DON’T MINDTHAT A BIT.40 DEGREES IS OUR CURRENTTEMPERATURE.SOUTHWEST WINDS AT SEVEN MILESPE HOUR.WE HAVE A THIN OVERCAST OUTTHERE, STILL A LOT OF BLUESHOWING THROUGH, AND WE DID HAVESHADOWS THIS MORNING.ANY OTHER GROUNDHOGS IN KANSASCITY WOULD HAVE SEEN THEIRSHADOW, MEANING WE HAVE SIX MOREWEEKS OF WINTER LEFT, WHICH WEDO ANYWAY.HERE’S A LOOK AT THE FORECASTFOR MIAMI, 1200 MILES AWAY, THEMOST IDENTICAL TO KANSAS CITY’SFORECAST.WE WILL BOTH SEE HIGHTEMPERATURES IN THE 60’S TODAYBEFORE THE GAME.KICKOFF, LOWER 60’S AND BYTHE FOURTH QUARTER, WE COOL OFFFASTER THAN THEY WILL IN MIAMI,DROPPING TO 54 DEGREES, 61DEGREES FOR THEM IN THE FOURTHQUARTER.AS YOU KNOW, THIS WILL NOT LASTLONG IN THE WINTER STARTS TOCOME BACK LATE MONDAY NIGHT ANDYOU WILL FEEL IT ON TUESDAY,WHEN WE HAVE A HIGH OF ONLY 31DEGREES, AND A CHANCE OF AWINTRY MIX.WE’VE GOT FREEZING RAIN, SNOWTHAT WILL TURN INTO A LIGHTSNOW, BUT IF YOU NEED TO THINKWARM THOUGHTS, HERE’S A PICTUREOF MIAMI AT HARD ROC STA



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nfoster1916

Noah Foster Good morning everybody. I hope you all have a wonderful glorious day, and to those that care, have a wonderful Supe… https://t.co/0O4vNHEyyL 53 minutes ago

TourPicks

Joe I A glorious Super Bowl Sunday Morning! https://t.co/5qpZL8nFHU 1 hour ago

PriscillaGleav1

Blessed55 @MichaelJWoodard Wishing you a Blessed and Glorious Day! May your Sunday be filled with Devine blessings and happy… https://t.co/X4csDY3cmo 3 hours ago

Buppachux

Hunter Mello-Potvin RT @indranilM2: Today This February 2 , 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ is a most-glorious, super rare palindrome day Not only is it Groundhog Day and Super… 13 hours ago

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INDRANIL MAJUMDAR Today This February 2 , 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ is a most-glorious, super rare palindrome day Not only is it Groundhog Day a… https://t.co/CMjxqHx6mM 19 hours ago

MarcuswevansSr

Marcus Evans ⚛️ 🔬 🔭 This February 2 is a most-glorious, super rare palindrome day: Not only is it Groundhog Day and Super Bowl Sunday,… https://t.co/eTts9Akjz8 23 hours ago

atthejungle

TIGERSPORTS @Thevaultjmu414 @cantguardgallup @undisputed @RealSkipBayless You want to know something! This Super Bowl 🏟 has two… https://t.co/HblphiTHc0 23 hours ago

joshdwiegand

Josh Wiegand Ready for some food mistakes on super bowl Sunday. Wing dings, burgers, chips, ice cream, pop.. what a glorious night. 2 days ago


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