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Local former NFL player plays positive role in Southwest Florida

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 01:13s - Published < > Embed
Local former NFL player plays positive role in Southwest Florida

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Former NFL player Tommy Bohanon started a foundation to help players utilize skills off the field to succeed in life.
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Local former NFL player plays positive role in Southwest Florida

SOUTHWEST FLORIDA IS HOMESEVERAL PROFESSIONAL ATHLETES...INCLUDING THE MAN WHO GAVE COASAM THOSE TICKETS!FORMER N-F-L PLAYER TOMMBOHANON...WHO GRADUATED FROM NORTH FORTMYERS HIGH SCHOOL...HAS A FOUNDATION THAT TEACHESBOYS IN OUR COMMUNITY SKILLSTHAT WILL HELP THEM SUCCEEDOUTSIDE THE FOOTBALL FIELD.WE CAUGHT UP WITH HIM AT ARECENT SEMINAR THAT BROUGHTMALE ATHLETES FROM DUNBAR, FORTMYERS, NORTH FORT MYERS, ANDSOUTH FORT MYERS HIGH SCHOOLTOGETHER.

HE TELLS US WHY THFOUNDATION IS SO SPECIAL.***SOT***"to see a positive... mentors"THOSE MENTORS TAUGHT THESTUDENTS HOW TO PREPARE FOR AJOB INTERVIEW...HOW TO TIE ATIE...AND




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