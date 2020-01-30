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Families spend Super Bowl Sunday catching air

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 01:30s - Published < > Embed
Families spend Super Bowl Sunday catching air

Families spend Super Bowl Sunday catching air

Some Treasure Valley residents spent their Super Bowl Sunday making memories at Gateway Parks.
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Families spend Super Bowl Sunday catching air

DAY AT SUPER BOWLPARTIES WATCHINGTHE BIG GAME...SOME TREASUREVALLEY FAMILIESDECIDED TO SPENDTHEIR SUNDAY IN ADIFFERENT WAY.SIX ON YOUR SIDE'SANNA SILVER IS LIVEIN STUDIO TO SHOWUS.SOME FAMILIESDECIDED TO GETOUTSIDE AND ENJOYTHE GREATOUTDOORS ATGATEWAY PARKS IN INEAGLE.(WOMAN LAUGHINGWHILE TUBING.)MANY FAMILIESSPENT THEIR SUPERBOWL SUNDAY ATPARTIES WATCHINGTHE GAME.BUT THESE FAMILIESWEREN'T TOO INTO ITTHIS YEAR."WE DON'T GET OUTAS MUCH AS WEWANT TO WITH THEKIDS ANDEVERYTHING.

NONEOF OUR TEAMSREALLY MADE IT TOTHE SUPERBOWLANYWAY SO WEDIDN'T REALLY CARE,SO WE FIGURED THISWOULD BE A BETTERBET."ANNA- "NOT REALLYCELEBRATING THESUPER BOWL, DON'TREALLY HAVE A TEAMOR ANYTHING LIKETHAT?"JACKSON- "NOT TOINTERRUPT, CAN WE,CAN WE, CAN WE GETDOING THE PHOTOSON GOING DOWN THETHING?"INSTEAD THEIRSPENDING THEIR DAYCATCHING SOMEAIR..."IT'S FUN.

YOU GETYOU SOME GOODSPEED AND IT'S ARUSH.""MY FAVORITE PARTABOUT IT IS THAT ITGOES REALLY FASTAND THE RAMPS AREREALLY BIG."AND MAKING SOMEMEMORIES."SUPER BOWL IS TWOTEAMS THAT WEDON'T GET TOOEXCITED ABOUT, SONO REASON TO SITAROUND AND WATCHA GAME INSIDE WHENYOU CAN BE OUTSIDEENJOYING NATURE,TIME WITHEACHOTHER."GATEWAY PARKS ISOPEN DAILY.FOR MOREINFORMATION HEADTO SIX ON YOUR SIDEDOT COM.LIVE IN STUDIO, ANNASILVER, SIX ON YOURSIDE.THIS WEEKEND



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PamBaker1414

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Symperion

ry How are some of you playing video games with the super bowl on right now? Go spend time with your families and friends 😂😭 6 hours ago

KaelynBeth

Kae Bae Bae The fucking audacity of that piece of***man in office to spend millions on a Super bowl commercials then claim t… https://t.co/jf6tfctSOQ 6 hours ago

JakeTheSavage01

Jake I swear @Walmart y’all be on some bullshit , how y’all gonna make tomorrow a key date out of nowhere knowing it’s t… https://t.co/DIeS9HbZS9 1 day ago

cueninja

Mɑɾisɑ 🌍 RT @doug_hanks: In the week before Super Bowl, Miami-Dade County will spend more money on hotel rooms for two NFL teams than it spent last… 3 days ago


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