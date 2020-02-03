Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Eagles Fans, Former Players React To Andy Reid Winning First Super Bowl Title

Eagles Fans, Former Players React To Andy Reid Winning First Super Bowl Title

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:54s - Published < > Embed
Eagles Fans, Former Players React To Andy Reid Winning First Super Bowl TitleChantee Lans reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Eagles Fans, Former Players React To Andy Reid Winning First Super Bowl Title

THEY GOT IT.CONGRATS.THAT FELT REALLY GOOD.THANKS, DON.LETS GO LIVE TO"EYEWITNESS NEWS" REPORTERCHANTEE LANS WITH FAN REACTIONTO THE ANDY REID WINNING THEBIG ONE, CHANTEE.REPORTER: NATASHA, HI GUYSI CAN TELL THAW FANS, STILLBLOCKED OFF MANY WERE ELATEDFOR FORMER EAGLES HEAD COACHANDY REID, AND, STRAIGHT TOFOOTAGE DOWN TO THE FIELD FROMMIAMI LAST NATE RIGHT AFTERTHAT SUPER BOWL WIN.KANSAS CITY CHIEFS UNSEEDEDSAN FRANCISCO 49ERS 31-20.ANDY REID ENTERED SUNDAY'SGAME WITH THE MOST WINS IN NFLHISTORY FOREHEAD SKETCHWITHOUT A SUPER BOWL WIN.IT IS OBVIOUSLY NOT THE CASEANY MORE BUT REID COACHED THEPHILADELPHIA EAGLES FROM 1999THROUGH 2012, AND MANY OF HISFORMER PLAYERS, CO-WORKERSJUST TOOK TO SOCIAL MEDIA TOCONGRATULATION THE COACH.I SAT DOWN WITH ONE OF THEMHERE'S FORMER EAGLESLINEBACKER IKE REESE.WE ALL HAVE OUR SEPARATEREASONS WHY WE LOVE THE BIGFELLOW AS MUCH AS WE DO BUT ITPRETTY MUCH BOILS DOWN TO, YOUKNOW, HE IS A GENUINE MAN.WHEN YOU PLAY FOR HIM OR YOUWORK FOR HIM, HE WANTS THEBEST TO HAVE YOU, AND THE ONETHING THAT, YOU KNOW, ME ASHIS FORMER PLAYER, WE WEREWITH HIM WHEN HE FIRSTSTARTED.SO, YOU KNOW, WE FEEL LIKE ITIS A LITTLE BIT OF US, AND INWHATEVER HE DOES AS A COACHFROM THIS POINT OUT, YOU KNOWIN, HIS COACHING CAREER.SO IT IS REALLY A WAY FOR US,TO SHARE IN THE JOY AND THEHAPPINESS IN HIS LIFE, ANDWHEN YOU HAVE A GUY LIKE ANDREAD THAW KNOW AS A FAMILYMAN, AND HE GENUINELY CARESABOUT HIS PLAYERS, YOU WANTTHE BEST FOR HIM.REPORTER: COMING UP NEW AT5:00 HEAR FROM EAGLES FANS,FROM ACROSS THE CITY.LIVE FROM SOUTH PHILADELPHIA,



Recent related news from verified sources

Eagles players, even TO, congratulate Andy Reid for leading Chiefs' Super Bowl win

Andy Reid was the winningest coach in Eagles' history. His former players haven't forgotten that.  
Delawareonline - Published

ANDY REID-EMPTION—Football Fans Come Together to Celebrate Long-Suffering Coach’s Super Bowl LIV Victory: ‘Finally Gets the Big One’

ANDY REID-EMPTION—Football Fans Come Together to Celebrate Long-Suffering Coach’s Super Bowl LIV Victory: ‘Finally Gets the Big One’After 20 successful NFL seasons that nonetheless failed to reach the mountaintop, Andy Reid finally...
Mediaite - Published


You Might Like


Tweets about this

ChadPhilly15

Chad Frankenfield RT @Brent_Wentz: @twuntywun21 @ChadPhilly15 Never Burn a Bridge.”We” as Eagles fans have no reason to dislike Andy. I feel like the split w… 17 hours ago

Brent_Wentz

Brent Wentz 🇺🇸 @twuntywun21 @ChadPhilly15 Never Burn a Bridge.”We” as Eagles fans have no reason to dislike Andy. I feel like the… https://t.co/r88l0Ep0Rw 17 hours ago

mfpaglia314

Marc Pagliante RT @JeffSkversky: Andy Reid appreciates the love and support from Eagles fans and former Eagles players around the NFL pulling for Reid to… 1 day ago

JeffSkversky

Jeff Skversky 6abc Andy Reid appreciates the love and support from Eagles fans and former Eagles players around the NFL pulling for Re… https://t.co/C9h0ZDGkVD 1 day ago

KChiver

Philly Meets KC RT @gmfb: From selling hot dogs at San Francisco State to eating cheeseburgers after hoisting the Lamar Hunt Trophy. A former sportswriter,… 5 days ago


Recent related videos from verified sources

Dwayne Johnson and Oprah Winfrey Tease Being 'Running Mates' in Super Bowl Ad [Video]Dwayne Johnson and Oprah Winfrey Tease Being 'Running Mates' in Super Bowl Ad

Dwayne Johnson and Oprah Winfrey Tease Being 'Running Mates' in Super Bowl Ad In the ad, the duo is seen on treadmills, casually hinting at a presidential bid. No, Johnson and Winfrey are not planning..

Credit: Wibbitz Studio     Duration: 01:12Published

Patrick Mahomes celebrates Super Bowl victory at Disney World [Video]Patrick Mahomes celebrates Super Bowl victory at Disney World

Patrick Mahomes celebrated the Kansas City Chiefs' victory in the Super Bowl at Walt Disney World in Florida. The star took the opportunity to thank his fans for their support.

Credit: PA - Press Association STUDIO     Duration: 00:35Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.