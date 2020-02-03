Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Students Forced To Stay Home As Francis Hopkinson Latest Philadelphia School Plagued With Asbestos

Students Forced To Stay Home As Francis Hopkinson Latest Philadelphia School Plagued With Asbestos

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:07s - Published < > Embed
Students Forced To Stay Home As Francis Hopkinson Latest Philadelphia School Plagued With AsbestosAlecia Reid reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Students Forced To Stay Home As Francis Hopkinson Latest Philadelphia School Plagued With Asbestos

WHICH DAY IS HEAVIEST WITH THEFULL FORECAST, BACK TO YOU.KATE, THANK YOU.ANOTHER PHILADELPHIASCHOOL CLOSE AS HID ASBESTOSFEARS.WHILE STUDENTS AT HOPKINSONELEMENTARY ARE LOSING TIME INTHE CLASSROOM TEACHERS UNIONIS FIGHTING FOR SCHOOLDISTRICT TO DRESS THESEONGOING CONCERNS."EYEWITNESS NEWS" REPORTERALYCIA REID IS A THE FRANCESHOB KINSON SCHOOL IN WITH THESTORY.REPORTER: IT WASES NOTUNTIL THEY GOT THEIR CHILDRENTO SCHOOL HERE THIS MORNINGSOME PARENTS REALIZED THATSCHOOL WILL BE CLOSE TODAY,AND TOMORROW, BECAUSE OF THOSEASBESTOS ISSUES, NOW,SCHEDULING DIFFERENCES ASIDE,THE DISTRICT IN ADDITION TOITS UNION DECIDED IT WAS, INEVERYONE'S BEST INTEREST TOCLOSE THE SCHOOL WHILE THEYTRY TO FIGURE OUT THISASBESTOS PROBLEM.NOW THEY ARE WORKING WITH ANENVIRONMENTAL CONSULTANT, TOTRY TO GET THE BUILDING BACKINTO SHAPE BEFORE STUDENTS ANDSTAFF RETURNED.ASBESTOS IS NOT JUST A CONCERNHERE, WITH YOU THE DISTRICTSAYS THERE IS ASBESTOS IN MORETHAN 200 SCHOOL BUILDINGS,PROBLEMS LIKE THIS, OCCURREDWHEN THERE IS A DISRUPTION OFTHE AGING BUILDING MATERIALS.NOW THE CEILING, TILES, ATHOPKINSON WERE REPLACED LASTSUMMER SPREADING ASBESTOSFINE'S CROSS THE BUILDING.NEW THERE CALLED COULD BE MOREDAMAGED ASBESTOS ABOVE ACEILING IN EVERY CLASSROOM.ONE PARENT WITH THE SPECIALNEED CHILD SAID SHE HAD TOTAKE HER SON TO THE HOSPITALLAST WEEK, BECAUSE OFBREATHING PROBLEMS.HE HAS HAD BREATHINGPROBLEMS WHEN HE COMES HOME.I MEAN AT HOME HE IS FINE.AFTER SCHOOL HE HAS TROUBLEBREATHE, AND IT IS NASTY ALLTHESE TOXIC THINGS IN THE AIR,FROM THE SCHOOL IS DISGUSTING.WE WANT PEOPLE TO NECESSITYWE ARE DOING EVERYTHING WE CANDO TO ADDRESS THE SITUATION.WHENEVER SOMETHING IS DISCOVERWE CONTAIN THOSE AREAS ANDKEEP THEM OFF LIMIT TO THESTUDENTS AND STAFF.REPORTER: SCHOOL DISTRICTSAYS REOPENING IS CONTINGENTON THE TESTS BEING PERFORMEDRIGHT NOW.IF NECESSARY, STUDENTS WILLHAVE TO GO TO ALTERNATELOCATIONS, UNTIL THIS ASBESTOSISSUE IS FIGURED OUT.REPORTING LIVE FROM FRANCES




You Might Like


Tweets about this

CBSPhilly

CBS Philly Another Philadelphia school is closed amid asbestos fears. @alecia__reid has the details. https://t.co/ZpJ2koWnXF 6 minutes ago

SteveNewman70

(((Steve Newman))) RT @PFTLocal3: “It’s really unconscionable that any educator or student in this city is thinking, ‘Am I gonna get sick because of the schoo… 21 minutes ago

PFTLocal3

PFT “It’s really unconscionable that any educator or student in this city is thinking, ‘Am I gonna get sick because of… https://t.co/93oVaewiuz 1 hour ago

CBSPhilly

CBS Philly Students forced to stay home as Francis Hopkinson latest Philadelphia school plagued with asbestos. @alecia__reid r… https://t.co/zoijPQ7BUL 4 hours ago

meannolered

Angel 🐠 Idc what nobody say , everything gonna be full later on . We still not gonna have room assignments and ASU failed m… https://t.co/LB6EgSry6L 8 hours ago

ululululululate

Sheila Kulkarni RT @payusmoreucsc: International students @UCSC are forced to fly home in the summer bc they can’t afford to stay in Santa Cruz. Many have… 14 hours ago

payusmoreucsc

ON STRIKE!!!: #COLA 4 UCSC International students @UCSC are forced to fly home in the summer bc they can’t afford to stay in Santa Cruz. Many… https://t.co/EXi6nC51pE 1 day ago

NEPABUZZ1

NEPABUZZ NORTHEASTERN TO REMAIN CLOSED... Students at four schools have been forced to stay home because of asbestos and lea… https://t.co/PKagebmZdN 2 days ago


Recent related videos from verified sources

Big Crowd Expected As Local Teen Suits Up For Basketball Game At Interboro High School [Video]Big Crowd Expected As Local Teen Suits Up For Basketball Game At Interboro High School

Joe Holden reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 02:25Published

Vice President Mike Pence Making Stop In Philadelphia This Week [Video]Vice President Mike Pence Making Stop In Philadelphia This Week

Vice President Mike Pence is making a stop in Philadelphia this week. Pence will speak at St. Francis de Sales School in West Philadelphia on Wednesday to celebrate School Choice Week. Katie Johnston..

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 00:18Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.