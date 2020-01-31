Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Andy Reid Asked About Considering Retirement After Winning First Super Bowl

Andy Reid Asked About Considering Retirement After Winning First Super Bowl

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:35s - Published < > Embed
Andy Reid Asked About Considering Retirement After Winning First Super BowlDon Bell reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Andy Reid Asked About Considering Retirement After Winning First Super Bowl

REPORTING LIVE FROM NORTHPHILADELPHIA, ALYCIA REID FORCBS-3 "EYEWITNESS NEWS".ALYCIA, THANK YOU.NFL SEASON CAME TO AN ENDLAST NIGHT WITH SUPER BOWL 54.IT WAS A GREAT WIN.FORMER EAGLES COACH ANDY REID.SPORTS DIRECTOR DON BELLJOINS US NOW.GOOD TO SEE THAT.WHAT A GAME.WHAT A GAME WHAT ASURPRISE, HE DIDN'T SLEEP LASTNIGHT, I SHOULD SAY.HE PROBABLY WENT SLEEP TONIGHTEITHER.LETS TALK BIT.FOOTBALL COACHING ODYSSEY THATSTARTED IN 1982.BYU, SAN FRANCISCO STATE,NORTHERN ARIZONA, UTEP ANDMISSOURI AND THEN TO THE PROS,GREEN BAY, PHILADELPHIA ANDTHEN KANSAS CITY.ANDY REID STARTED AS AGRADUATE ASSISTANT.NOW HE IS A SUPER BOWLCHAMPION.BIG RED SPENT 14 YEARS INPHILADELPHIA, AND AFTER SEVENMORE SEASONS IN KANSAS CITY,FINALLY GETS THE BIG ONE.THE CHIEFS WINNING THEIR THIRDSTRAIGHT PLAYOFF GAME AFTERTRAILING BY DOUBLE DIGITS.THEY BEAT 49ERS 31-20 IN SUPERBOWL 54, THE 61 YEAR-OLD REIDWAS ASKED IF HE THOUGHT ABOUTRETIRING.I STILL ENJOY DOING WHATI'M DOING.I GO THE THIS YOUNGQUARTERBACK OVER HERE THATMAKES LIFE EASY EVERY DAY,EVERY DAY, IT IS A PLEASURE TOCOME TO WORK AND KNOW THAT YOUHAVE AN OPPORTUNITY TO COACHHIM AND HIS TEAM MATES.THEY UNDERSTAND WHAT IT TAKESTO WIN, NUMBER ONE AND ALSOTHE KIND OF PEOPLE THAT WEENJOY WORKING WITH.SO HE BRINGS THOSE KIND OF



Recent related news from verified sources

Eagles players, even TO, congratulate Andy Reid for leading Chiefs' Super Bowl win

Andy Reid was the winningest coach in Eagles' history. His former players haven't forgotten that.  
Delawareonline - Published

Andy Reid won’t silence critics until he wins a Super Bowl

MIAMI (AP) — Andy Reid has won more games than any coach without a Super Bowl title, so people...
Seattle Times - Published Also reported by •FOX Sports



You Might Like


Tweets about this

YvetteL45262865

YvetteLopez💙 RT @JClarkNBCS: I asked Andy Reid about support from his former players and Philly rooting for him to win Super Bowl “They have a little p… 3 minutes ago

droidmar

Droidmar RT @RNBWCV: Jimmy Johnson asked Andy Reid about the NFL´s Punt, Pass & Kick Challenge 😎 Here´s what he said... https://t.co/UtnRCWWl8K 37 minutes ago

ConnorShipton2

Connor Shipton RT @MySportsUpdate: #Chiefs HC Andy Reid was asked about his future and how many more years he wants to coach: “I still enjoy what I’m doin… 40 minutes ago


Recent related videos from verified sources

Eagles Fans, Former Players React To Andy Reid Winning First Super Bowl Title [Video]Eagles Fans, Former Players React To Andy Reid Winning First Super Bowl Title

Chantee Lans reports.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 01:54Published

Jim Cramer Calls Super Bowl Winning Chiefs Coach Andy Reid 'Most Beloved Man in the NFL' [Video]Jim Cramer Calls Super Bowl Winning Chiefs Coach Andy Reid 'Most Beloved Man in the NFL'

Jim Cramer says Kansas City Chiefs coach Andy Reid deserves the Super Bowl win, and--maybe more importantly--deserves a quarterback as special as Patrick Mahomes.

Credit: The Street     Duration: 02:06Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.